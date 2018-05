Menstruation nimmt Mädchen die Chance auf Bildung / Studie zeigt: Armut und Stigmatisierung führen dazu, dass Mädchen wegen ihrer Periode die Schule abbrechen

Hamburg (ots) - Für Milliarden von Mädchen und Frauen auf der Weltist die Menstruation Teil ihres Alltags. Trotzdem ist das Thema nochimmer stark tabuisiert und schließt sie aus vielen Bereichen desLebens aus. Eine neue Studie von Plan International zeigt, wiegravierend die Auswirkungen vor allem für junge Mädchen inEntwicklungsländern sind. In Indien brechen 20 Prozent der Mädchendie Schule ab, sobald sie ihre Periode haben. In Malawi verpassen 70Prozent von ihnen jeden Monat bis zu drei Tage Unterricht, weil es anden Schulen keine Möglichkeit gibt, sich zu waschen, die Binde zuwechseln oder sie sich keine Hygieneartikel leisten können. Aufgrundder Fehlzeiten müssen viele von ihnen die Schule verlassen."Die Folgen für die Mädchen sind dramatisch und wirken sich aufihr gesamtes Leben aus: Sie machen keinen Schulabschluss, haben keineigenes Einkommen und laufen Gefahr, bereits im Kindesalterverheiratet zu werden", sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin vonPlan International Deutschland. In Uganda schließen laut einerStatistik der Regierung nur etwa 57 Prozent aller Mädchen die Schuleab. "Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Menstruation und dieSchwierigkeiten, die damit verbunden sind."Die weibliche Menstruation ist in vielen Kulturen negativ behaftetund wird oft von Schweigen, Ausgrenzung und Scham begleitet. In Nepalbeispielsweise werden Frauen, die ihre Periode haben, aus dem Hausverbannt und dürfen in dieser Zeit keine anderen Menschen und keinWasser berühren. Zwar ist dieser Brauch seit einigen Jahren offiziellverboten, in Teilen des Landes wird er jedoch noch immer praktiziert.In vielen Ländern können Mädchen mit niemandem über ihre Periodesprechen, weil sie sich zu sehr schämen. Dieses Schweigen hat meisteine große Unwissenheit zur Folge. Fast die Hälfte aller Mädchen imIran glaubt, dass Menstruation eine Krankheit ist. Und in Malawiwussten acht von zehn Mädchen bei ihrer ersten Periode nicht, was mitihrem Körper passiert.Das Tabu ist nicht nur in Entwicklungsländern verbreitet - auch inEuropa ist die Monatsblutung häufig mit peinlichem Schweigen undScham verbunden. Der 28. Mai wurde deshalb zum "Internationalen Tagder Menstruationshygiene" erklärt, um auf die Problematik aufmerksamzu machen. In Großbritannien ist es laut der Studie knapp der Hälfteder Mädchen peinlich, wenn sie ihre Periode haben. Jede zehnte jungeFrau dort kann sich keine Hygieneartikel leisten - auch weil Tamponsund Binden in vielen Ländern so hoch besteuert werden wieLuxusartikel. Viele Mädchen, vor allem in einkommensschwachen Ländernoder in Krisen- und Konfliktregionen, behelfen sich während derMenstruation mit alten Lappen, Blättern oder anderen Notlösungen. DasRisiko von Infektionen ist dadurch sehr hoch, besonders in Gebieten,in denen es kein sauberes Wasser gibt."Die Probleme, mit denen Mädchen und Frauen durch ihre Periode zukämpfen haben, sind bisher noch viel zu wenig beachtet worden - dabeischließen sie sie vom gesellschaftlichen Leben aus und nehmen ihnendie Chance darauf, später ein selbstbestimmtes Leben und unabhängigesLeben zu führen", betont Maike Röttger. "Wir müssen dafür sorgen,dass Mädchen sich für ihre Periode nicht mehr schämen müssen und dienötigen Voraussetzungen schaffen, damit sie weiterhin zur Schulegehen können." Dazu gehören zum Beispiel der Bau von getrenntenToiletten und Waschmöglichkeiten sowie das Verteilen vonHygieneartikeln.In gesundheitlichen Schulungen lernen die Mädchen - und auch dieJungen - wie der weibliche Zyklus funktioniert und wie sie sich vorInfektionen schützen können. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnernhat Plan in Uganda zudem ein Projekt initiiert, bei dem Mädchenauswaschbare Binden selbst herstellen können. In dem ostafrikanischenLand kostet ein Paket Monatsbinden im Schnitt zwei US Dollar - dasist mehr, als die meisten Menschen dort am Tag verdienen.Die Studie und Fotos zum Download finden Sie in unseremPressebereich unter www.plan.de/pressePressekontakt:Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 61140-146,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell