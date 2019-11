Menstruation ist auch Männersache / erdbeerwoche lanciert neues Info-Portal (FOTO)

Wien (ots) -Das Info-Portal www.erdbeerwoche.com bringt neue Fakten rund um die weiblicheRegel, aktuelle Entwicklungen zur "Tamponsteuer" und auch Infos für Männer.Die erdbeerwoche - das erste auf Menstruation spezialisierte Social Business ausÖsterreich - stellt nach 123 Tagen Vorarbeit das neue Info-Portal rund umMenstruation und Monatshygiene vor. "Seit mehr als 8 Jahren bemühen wir unsdarum, die Menstruation aus dem Ekeleck zu holen. Damit Frauen* selbstbestimmtmit ihrem Zyklus umgehen können, müssen sie darüber Bescheid wissen. Deswegenbündelt das neue Info-Portal alle relevanten Informationen rund um dieMenstruation - von A wie Ausfluss über T wie Tamponsteuer bis Z wie Zyklus,"freut sich erdbeerwoche-Co-Gründerin Annemarie Harant.Wissen ist Periodenmacht! Von A wie Ausfluss bis Z wie Zyklus "In unsererbisherigen Aufklärungsarbeit mussten wir feststellen, dass vor allem jungeMädchen, aber auch viele erwachsene Frauen teils eklatante Wissenslücken inBezug auf den weiblichen Zyklus aufweisen. So wussten in einer Umfrage 2017**mehr als die Hälfte der befragten Mädchen nicht, was der Zyklus ist oder wannein Tampon spätestens gewechselt werden sollte. Deshalb geben wir auferdbeerwoche.com leicht verständliche Antworten auf Fragen wie:- Welchen Einfluss hat Ernährung auf den weiblichen Zyklus?- Was sagt die Farbe des Menstruationsblutes über meine Gesundheitaus?- Wie kann frau das toxische Schocksyndrom (TSS) vorbeugen?- Wieviel CO2 verursacht eine Binde?"Nachhaltige Monatshygiene reloadedViel hat sich auch im Bereich der nachhaltigen Monatshygiene in den letztenJahren getan. "Wir freuen uns, dass wir hier im gesamten deutschsprachigen Raumeinen Denkanstoß geben konnten und etwa von dem veralteten Wort "Damenhygiene"immer öfter Abstand genommen wird. Wir sprechen stattdessen lieber vonMonatshygiene oder Menstruationsprodukten," so Steinbrugger. Um bei dem immerbreiter werdenden Angebot - von der Menstruationstasse bis zum Periodenslip -nicht den Überblick zu verlieren, sind alle Vor- und Nachteile der gängigstenMenstruationsprodukte, aktuelle Studienergebnisse sowie Erfahrungsberichte vonFrauen auf erdbeerwoche.com zusammen gefasst.Tamponsteuer: Für die nächste österreichische Bundesregierung wird es ernst!Aber auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen rund um das ThemaMenstruation werden von der erdbeerwoche aktiv mitgestaltet. "Seit über dreiJahren fordern wir eine Senkung der Steuer auf Menstruationsprodukte. Bereits2016 haben wir in einem offenen Brief an den damaligen österreichischenFinanzminister Schelling eine Senkung der ungerechtfertigt hohen Steuer aufMonatshygiene gefordert. 2017 starteten wir gemeinsam mit derzivilgesellschaftlichen Plattform aufstehn.at einen Appel zur Senkung derTamponsteuer (11.500 Unterschriften bisher). Mittlerweile hat Deutschland nebenvielen weiteren Ländern reagiert und wird ab 2020 diese Steuer von 19% auf 7%senken. In Österreich hingegen herrscht weiter Stillstand. Die erdbeerwochefordert daher bereits jetzt von der neuen Regierung: Runter mit derTamponsteuer!" so Harant.Auf https://erdbeerwoche.com/meine-umwelt/tamponsteuer/ findet sich einÜberblick über die weltweiten Entwicklungen der letzten Jahre zu diesem Thema.Period Positive! Periodenspaß auch für MännerDass die Periode auch Spaß machen kann, ist den erdbeerwoche-Gründerinnenebenfalls wichtig, zu thematisieren. Deshalb sollen auf erdbeerwoche.com nichtnur Frauen* aufgeklärt werden. "Wir richten uns an alle Menschen mitMenstruationshintergrund und dazu zählen eindeutig auch Männer. Schließlich gäbees die gesamte Menschheit nicht, würden Frauen nicht 1x im Monat menstruieren,"erklärt erdbeerwoche-Co-Gründerin Bettina Steinbrugger mit einem Augenzwinkern.Seit der Gründung der erdbeerwoche lautet das Motto "mit Fakten und Humor"aufzuklären, denn gerade ein Tabu lässt sich am besten mit Humor aufbrechen.Deshalb gibt es in der eigens gestalteten Section "Männersache" jede MengeFakten, warum sich nicht nur Frauen mit dem Thema Menstruation auseinandersetzensollten, aber auch die nicht ganz ernst gemeinte Anregung, mal ein"Menstru-Activity" zu spielen, um das eigene Zykluswissen unter Beweis zustellen.erdbeerwoche-Fakten:- Bis zu 500 Mal menstruiert eine Frau im Leben und verbringt 6-7Jahre am Stück blutend.- 10.000 - 17.000 Tampons bzw. Binden verbraucht eine Frau in ihremLeben- 88% der Mädchen leiden laut einer Umfrage** unterMenstruationsbeschwerden- Je nachdem, ob sie Billig- oder Markenprodukte verwendet, gibt eineFrau in Österreich in ihrem Leben zwischen 2.000EUR und 4.000EUR fürihre Menstruation aus.- Tampons und Binden sind weltweit unter den Top 10 Produkten, dienach der Entsorgung im Meer landen.- Mehr als 6 Millionen konventionelle Tampons und Binden konnte dieerdbeerwoche bisher durch nachhaltige Alternativen ersetzen.Über die erdbeerwoche:Die erdbeerwoche bietet seit über 8 Jahren Aufklärung sowie intelligente undnachhaltige Lösungen rund um das Thema Menstruation. Dazu gehören ein aufnachhaltige Monatshygiene spezialisierter Onlineshop (erdbeerwoche-shop.com),eine digitale Lernplattform über Menstruation für Jugendliche(ready-for-red.com) sowie diverse Forschungs- und Aufklärungsprojekte(erdbeerwoche.com/b2b/) .Quellen und Weiterführende Links:* Das versteht die erdbeerwoche unter "Frauen": Wenn wir über "Frauen"schreiben, so meinen wir damit alle, die sich als Frauen fühlen. Natürlich istuns klar, dass nicht alle Menschen mit weiblichen Geschlechtsorganen sich alsFrau definieren bzw. menstruieren. Auf der anderen Seite wollen wir auch jeneansprechen, die sich nicht als weiblich identifizieren (wie Transgender,Intersexuelle und nicht-binäre Menschen) und menstruieren.**erdbeerwoche-Umfrage 2017 unter 1.100 Jugendlichen:https://www.ready-for-red.at/umfrage-menstruation/Appell und Unterschriftenaktion zur Senkung der Steuer auf Monatshygiene:https://actions.aufstehn.at/runter-mit-der-tampon-steuer?s=slider