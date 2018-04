Menschliche und künstliche Intelligenz im Tandem: DVAG und FinLeap gründen Deutsche Fintech Solutions GmbH

Berlin (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) - diegrößte eigenständige Finanzberatung des Landes - und der FintechCompany Builder FinLeap gründeten zum 1. April 2018 die DeutscheFintech Solutions GmbH. Ziel des gemeinsamen Unternehmens ist es, denService im Finanzvertrieb weiter zu professionalisieren und den rundsechs Millionen DVAG-Kunden noch bessere Transparenz zu bieten. Dazuentwickelt das Gemeinschaftsunternehmen ein digitales Tool, das dieDVAG-Vermögensberater bei allen zeitaufwendigen Analysetätigkeitenund bei der langfristigen Kundenbetreuung unterstützt. DenIT-Spezialisten stehen Vertriebsexperten der DVAG zur Seite, die dasTool auf die Anforderungen des Allfinanzdienstleisters zuschneidenlassen.Mensch und Maschine: gemeinsam stärker"Unser Ziel besteht darin, das Einfühlungsvermögen und denSachverstand von Finanzberatern mit künstlicher Intelligenz zuverbinden und das Ergebnis in den Dienst der Kundinnen und Kunden zustellen", sagt Christian Glanz, der im Vorstand der DVAG für ITzuständig ist. Das Tool werde den administrativen Aufwand der Beraterreduzieren, so dass sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrierenkönnen. Dr. Carolin Gabor, Managing Partner bei FinLeap, ist sichsicher, dass die Deutsche Fintech die persönliche Beratung bereichernwerde. "Unser Tool wird aufgrund intelligenter Algorithmen Maßnahmenempfehlen. Ob diese zu den Erwartungen und Möglichkeiten einesMenschen passen, klären Kunde und Berater dann im Gespräch."Ideale Kooperationspartner"In FinLeap haben wir einen Partner gefunden, der in zweierleiHinsicht überzeugt", sagt DVAG-Vorstand Glanz. "Der Company Builderhat mehrfach bewiesen, dass er innovative digitale Geschäftsmodellefür den hochkomplexen Finanzsektor schnell, effizient und passgenauaufsetzen kann. Außerdem versteht FinLeap, was Verbraucherinnen undVerbraucher im digitalen Zeitalter erwarten." Auch Dr. Carolin Gaborfreut sich auf die Zusammenarbeit. "Wir haben uns bislang alsSeriengründer von Fintech-Start-ups einen Namen gemacht. DieKooperation mit der DVAG bietet uns nun die Gelegenheit, mit einemgroßen und etablierten Finanzdienstleister gemeinsam ein Unternehmenvon Anfang an zu entwickeln und so bei der Umsetzung weitreichenderstrategischer Ziele zu unterstützen."Die Geschäftsführung der Deutschen Fintech Solutions GmbHübernehmen Reiner Neusser und Vincent Ma. Neusser führte zuvor dieGeschäfte der DV Deutsche Verrechnungsstelle GmbH. Ma kommt von derVerivox Finanzvergleich GmbH und war dort Director Banking.Über FinLeapDie Berliner FinLeap GmbH ist ein Company Builder fürFintech-Unternehmen. Gegründet 2014 von der HitFox Group und RaminNiroumand, hat FinLeap mit seiner technischen Infrastruktur bereits14 Ventures entwickelt und den Markteintritt ermöglicht. Dazu gehörenB2B-Unternehmen wie die solarisBank, die erste Banking-Plattform mitVollbanklizenz, FinReach ein Anbieter für Kontowechsel-Services,sowie B2C-Unternehmen wie Clark, ein digitaler Versicherungsmakler.FinLeap ermöglicht den Zugang zu 0,5 bis 5 Millionen EuroStartkapital, einem Netzwerk aus Investoren und erfahrenenUnternehmern sowie zu Kunden und Top-Talenten. FinLeap und seineVentures beschäftigen insgesamt rund 600 Mitarbeiter aus gut 40Nationen.Über die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.de.Pressekontakt:Pressekontakt FinLeap:Ina FroehnerHead of CommunicationsMail: media@finleap.comMobile: +4915128963679Pressekontakt Deutsche Vermögensberatung:Dr. Maria MohrDirektorin UnternehmenskommunikationMail: maria.mohr@dvag.comMobile: +496923847826Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell