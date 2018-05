Die Menschheit ist so reich wie nie! Wieso profitierst du (noch) nicht davon?

Ja, du hast richtig gelesen. Die Menschheit ist so reich wie nie. Wie Der Spiegel berichtete, wuchs das Brutto-Geldvermögen der globalen Bevölkerung zum letzten Herbst auf sage und schreibe 169 Billionen Euro. Ein nettes, rekordverdächtiges Sümmchen, wohlgemerkt, sowie ein Anstieg um 7,1 % im Jahresvergleich.

Falls diese Entwicklung an dir allerdings spurlos vorbeigegangen ist, könnte es daran liegen, dass du einen sehr fatalen Fehler bei deinem Vermögensaufbau begehst.

Was die Amis und Schweizer uns voraus haben

Wie Der Spiegel nämlich im weiteren Verlauf des Artikels näher ausführte, gelten insbesondere die US-Amerikaner und die Schweizer in der Übersicht als besonders vermögend. Und was machen diese beiden Bevölkerungsgruppen, um ihr Vermögen aufzubauen?

Im Detail weiß ich es natürlich nicht. Aber bei meinen weiteren Recherchen ist mir ein Aspekt aufgefallen, in dem wir Deutschen nach wie vor einen der hinteren Plätze belegen: Die Aktionärsquote. Während hierzulande lediglich 6 % der Bevölkerung (Stand: 2016) in Aktien investiert gewesen sind, waren es in den USA 25 % und in der Schweiz immerhin 20 %.

Das ist schwach. Zumal auch Der Spiegel berichtete, dass der Zuwachs des Brutto-Geldvermögens vor allem mit den zum damaligen Zeitpunkt florierenden Börsenzeiten zusammenhing.

Was so mancher von uns jetzt tun sollte

Ich kann daher nur jeden dazu ermutigen, sich mit den Möglichkeiten des langfristigen Investierens an der Börse vertraut zu machen. Auch wenn es kurzfristig mitunter mal turbulent werden kann, führt beim langfristigen, renditeträchtigen und nachhaltigen Vermögensaufbau eigentlich kaum ein Weg an der Börse vorbei.

Ansonsten dürften auch weiterhin die Zeichen nicht schlecht dafür stehen, dass die Welt zwar immer vermögender wird, du allerdings kaum etwas davon abbekommen wirst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, was du willst.