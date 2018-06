--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/ZF6P7u--------------------------------------------------------------Mexiko-Stadt (ots) - Sie werden deportiert, in Heime gebracht,oder ins Gefängnis gesteckt: "An der Grenze zwischen Mexiko und denUSA werden Kinder illegaler Einwanderer gezielt und gewaltsam vonihren Eltern getrennt", sagt Dirk Glaser, Leiter derSOS-Kinderdörfer in Mexiko. "Das ist systematischer Kindsraub! Dieseschändliche Praxis können wir nicht tolerieren."Die Hilfsorganisation berichtet, dass Eltern in Gefängnissegesteckt würden, Kinder kämen in Heime, Pflegefamilien,Migrationszentren, manchmal sogar in Privatgefängnisse, oft hunderteKilometer von ihren Eltern entfernt. Allein zwischen dem 6. und dem19. Mai 2018 wurden laut offiziellen Angaben des Ministeriums fürInnere Sicherheit 658 Kinder von ihren Eltern getrennt, das sind etwa50 Kinder pro Tag, darunter auch Babys und Kleinkinder. "Diese Praxiswird ungehindert fortgeführt", sagt Glas. Sie verstoße eindeutiggegen das Amerikanische Einwanderungsgesetz, das besage, dassminderjährige Einwanderer zu keinem Zeitpunkt verhaftet oder inMigrationszentren festgehalten werden dürfen, unabhängig davon, obsie allein unterwegs sind oder in Begleitung ihrer Eltern reisen.Die aktuelle Entwicklung ist eine Zuspitzung einer Situation, dievon den SOS-Kinderdörfern seit Jahren mit Sorge beobachtet wird.Besonders gefährdet seien unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dieversuchen in die USA einzureisen. Sie seien nicht nur auf der Fluchtbesonderer Gefahr ausgesetzt, sondern würden zu großen Zahlen an derUS-Grenze festgenommen. Jährlich würden zwischen 13.000 und 14.000mexikanische Kinder und Jugendliche festgesetzt. "Das mussaufhören!", sagt Glas.Die SOS-Kinderdörfer haben deshalb Ende 2017 einländerübergreifendes Projekt zum Schutz von Kindern, die sich auf derFlucht befinden, gestartet. Beteiligt sind die SOS-Vereine in Mexiko,Honduras, Nicaragua, El Salvador und Guatemala sowie die NGO IMUMI(Instituto para las Mujeres en la Migración). Das Projekt wird vomBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) mitfinanziert. Ziel ist es, die Bevölkerung sowie die Behördenverstärkt für die Rechte der minderjährigen Migranten zusensibilisieren, sowie die Situation der Kinder in denMigrationszentren zu verbessern.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell