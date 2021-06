Menschenrechtsrat befasst sich mit Lage in Ukraine und Belarus

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Menschenrechtsrat beschäftigt sich in seiner Sommersitzung ab Montag unter anderem mit der Menschenrechtslage in der Ukraine, Belarus, Venezuela, Myanmar, Syrien und Eritrea.



Erörtert werden soll auch Rassismus gegen Menschen afrikanischer Abstammung. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, wollte zum Auftakt am Montag einen Überblick über die Menschenrechtslage weltweit geben.

Kenneth Roth, Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, rief Bachelet auf, endlich die dramatische Lage der Minderheit der Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang zu untersuchen. China hat Bachelet bislang ungehinderten Zutritt zu der Region verwehrt. "Die Zeit ist vorbei, dass man die Bitte um Zugang aus Ausrede nutzen kann, um nicht zu berichten", sagte Roth. Human Rights Watch hat China im April Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Der UN-Menschenrechtsrat tagt wegen Corona weitgehend online. Er besteht aus 47 Ländern, die von der UN-Generalversammlung für jeweils drei Jahre bestimmt werden. Darunter ist zur Zeit auch Deutschland. Die Tagung dauert bis zum 15. Juli./oe/DP/he