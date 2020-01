Frankfurt/Main (ots) - Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Ankaraerhebt die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medicointernational erneut schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des"EU-Türkei-Deals" und fordert ein politisches Programm für die Aufnahme vonFlüchtlingen in Europa."Das Abkommen aus dem Jahr 2016 ist ein einziges menschen- und asylrechtlichesDesaster. Dabei ist vollkommen egal, ob man auf die Zwecke des Abkommens schautoder auf die Mittel seiner Durchsetzung: Wir sehen Menschenrechtsverletzungen,soweit das Auge reicht. Die Zustände auf den griechischen Inseln, diegefährlichen Übergriffe der türkischen Küstenwache auf Flüchtlingsboote und dieHunderttausenden neuen Flüchtlinge, die Erdogans Krieg gegen die Kurdenproduziert hat: Das alles hat einen direkten Zusammenhang mit dem Abkommen", soRamona Lenz, Referentin für Flucht & Migration bei medico international. "Diepermanente, öffentliche Verletzung von Menschenrechten ist politisch gewollt:Sie soll Migranten abschrecken."Vor wenigen Tagen war im Internet ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist,wie die türkische Küstenwache ein Boot mit Flüchtlingen auf dem Weg nach Europarammt und abdrängt. Rund um die Hotspots auf den griechischen Inseln sitzenderzeit über 40.000 Flüchtlinge in hoffnungslos überbelegten Lagern fest, mehrals ein Drittel davon Minderjährige. "Für all das trägt die EU direkt oderindirekt die politische Verantwortung.""Anstatt an dem gescheiterten Abkommen festzuhalten, durch das Europa sich auchnoch erpressbar gemacht hat, braucht es dringend eine neue politische Grundlagefür die Neuaufnahme und Verteilung von Flüchtlingen und Migranten in Europa ausvon Krieg und Elend geplagten Regionen. Das Scheitern des Abkommens zeigt, dasssich die Verantwortung Europas weder an Griechenland noch an die Türkeidelegieren lässt. Die Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Politik hat keine Zukunft."Pressekontakt:Ramona Lenz, Referentin Flucht & Migrationlenz@medico.de+49 (0)69-944 38-23+49 (0)163-25 62 185Mario Neumann, Pressereferentneumann@medico.de+49 (0)69-944 38-58+49 (0)179-88 78 538Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14079/4500159OTS: medico internationalOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell