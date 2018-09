Menschenrechtsinstitut gegen Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Herkunftsstaaten

Berlin (ots) - Der Bundesrat wird sich auf seiner morgigen Sitzungmit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einstufung vonGeorgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaatenbefassen. Hierzu erklärt das Deutsche Institut für Menschenrechte:"Die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention und derEuropäischen Menschenrechtskonvention garantieren jedem Menschen, derSchutz vor schweren Menschenrechtsverletzungen sucht, das Recht aufZugang zu einem Asylverfahren. In dem Verfahren muss der Antrag aufSchutz individuell und unvoreingenommen geprüft werden. Bei derPrüfung ist zu klären, ob der Person im Fall ihrer AbschiebungGefahren für Leib und Leben drohen.Die Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien alssichere Herkunftsstaaten ist damit nicht vereinbar. Der Gesetzentwurfsuggeriert, dass Menschen aus diesen Staaten grundsätzlich nichtschutzbedürftig sind. Demnach würde per Gesetz generell vermutetwerden, dass Menschen aus diesen Ländern im Fall ihrer Abschiebungkeine Verfolgung und andere gravierenden Menschenrechtsverletzungendrohen. Eine solche Vermutung ist angesichts der menschenrechtlichenSituation in diesen vier Ländern nicht nachvollziehbar.Bereits aus der Gesetzesbegründung der Bundesregierung selbstergeben sich Zweifel an der Einstufung der Staaten als sichereHerkunftsstaaten. So verweist die Gesetzesbegründung zu Tunesien etwaauf Berichte über Folter und Misshandlung in Polizeigewahrsam undHaftanstalten sowie auf die Straflosigkeit von Beamten in solchenMisshandlungsfällen.In den drei nordafrikanischen Staaten ist Homosexualität strafbarund wird verfolgt, ebenso kritische politische Betätigung. In Marokkokommt es zu unter Folter erzwungenen Aussagen; in Tunesien gibt esschwerwiegende Defizite bei der Beachtung des Folterverbots. Auch inGeorgien werden Menschen von der Polizei und Vollzugsbeamtengefoltert und misshandelt. Hassverbrechen gegen lesbische, schwule,bisexuelle, transgeschlechtliche, transsexuelle undintergeschlechtliche Menschen (LSBTI) werden strafrechtlich kaumverfolgt.Der Gesetzgeber kann zwar nach der Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1996 und nach europäischemRecht Staaten unter engen Voraussetzungen als sichereHerkunftsstaaten einstufen. Diese Voraussetzungen liegen allerdingsnicht vor. Denn in allen vier Staaten bilden Verfolgung undgravierende Menschenrechtsverletzungen keine vereinzeltenAusnahmefälle."WEITERE INFORMATIONENStellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte zumGesetzentwurf der Bundesregierung zur Einstufung von Georgien,Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten(20.09.2018) http://ots.de/xW7k1VPressekontakt:Ute Sonnenberg2. PressesprecherinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell