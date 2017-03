Menschenrechtsinstitut: Keine rassistische Positionen im Wahlkampf / Internationaler Tag gegen Rassismus

Berlin (ots) - Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismusam 21. März erklärt Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Institutsfür Menschenrechte:"Die Menschenrechte und das Grundgesetz machen dieGleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen zum Fundamentunserer Gesellschaft. Die Würde jedes einzelnen Menschen ist daher zuachten und zu schützen. Wer diese Grundsätze infrage stellt, spaltetdie Gesellschaft und gefährdet das soziale Miteinander.Die Menschenrechte basieren auf der Erfahrung vonMenschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert. Diese Rechte müssen immerwieder neu begründet und verteidigt werden. Sie wurden und werdenweltweit von Menschen erkämpft, deren Würde und Gleichberechtigungnegiert wird. Davon zeugt auch der Internationale Tag gegenRassismus. Es ist daher von elementarer Bedeutung, gemeinsam gegenRassismus, Antisemitismus und andere Formen von Menschenverachtungeinzustehen.Das Deutsche Institut für Menschenrechte wendet sich angesichtsder bevorstehenden Wahlen in Deutschland gegen jede rassistischeStimmungsmache im politischen Wettstreit. Politikerinnen undPolitiker, die Zivilgesellschaft und alle Menschen in Deutschlandsollten klar und deutlich Stellung gegen rassistische Positionen undmenschenverachtende Hetze im Wahlkampf beziehen."Der Internationale Tag gegen Rassismus erinnert an das Massakervon Sharpeville/ Südafrika 1960, bei dem bei einer friedlichenDemonstration gegen das Apartheid-Regime 69 Menschen durch Schüsseder Polizei getötet und Hunderte teils schwer verletzt wurden.Pressekontakt:Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesperecherinTel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell