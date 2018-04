Menschenrechtler alarmiert über chaotische Zustände in Haftanstalten / Blinder Dichter Temirlan Ormukov ist Kirgistans prominentester Fall

Berlin (ots) - Kirgistan ist zwar den wichtigstenMenschenrechtsabkommen beigetreten und hat die Todesstrafeabgeschafft, doch in der Praxis wird die Durchsetzung derMenschenrechte immer noch erschwert. Nach Informationen desAuswärtigen Amtes in Berlin mangelt es immer noch an einerrechtsstaatlichen Tradition und fehlt es an der Unabhängigkeit derkirgisischen Justiz. Insbesondere in den Haftanstalten bestehen großeProbleme.Eines der prominentesten Beispiele für die unhaltbaren Zustände inden kirgisischen Gefängnissen ist der blinde Dichter TemirlanOrmukov. Er befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem er im Februar2017 einen Parlamentarier der Regierungspartei, Dastan Bekeschev, derKorruption beschuldigt hatte. Als der beschuldigte Abgeordneteumgekehrt den Dichter der Lüge zieh, wurde Ormukov festgenommen.Seither sitzt er in Haft. Bis heute ist ungewiss, wann mit dem Beginneines Gerichtsverfahrens zu rechnen ist.Ormukov ist von Geburt an blind und hat darüber hinaus vielegesundheitliche Probleme. Mehrmals forderte er medizinische Hilfe an,was jedoch von Ermittlungsbeamten beharrlich ignoriert wird. DasNationale Komitee zur Verbeugung von Folterungen in Kirgistan istüber den schlechten gesundheitlichen Zustand des inhaftiertenKünstlers tief besorgt. Da er als Blinder in eine Massenzellegesteckt worden sei, seien die Zustände für den Dichter absolutchaotisch, sagte der oppositionelle Menschenrechtsaktivist AdilTurdukulov.Außerdem sei Ormukov von Beamten regelrecht bedroht worden, dieihm "unmenschliches Leiden" versprochen hätten, wie ein Vertreter desKomitees, Kamaldin Japarov, mitteilte. Mittlerweile habe Ormukoveinen Hungerstreik begonnen.Bekannt wurde Temirlan Ormukov wegen seiner scharfen Kritikgegenüber Ex-Präsident Almasbek Atambajew. Das kirgisische Komiteezum Schutz der Meinungsfreiheit verurteilte die Inhaftierung Ormukovsscharf.Politische Häftlinge im Gefängnis des Staatlichen Komitees fürNationale Sicherheit Kirgistans leiden an den Folgen von Folterungen.Aktivisten der kirgisischen Zivilgesellschaft sowie Vertreter derEuropäischen Union setzen sich dafür ein, vor allem inUntersuchungshaft und Strafvollzug die Menschenrechtslage zuverbessern. Brüssel und Bischkek haben deshalb einen regelmäßigenMenschenrechtsdialog begonnen.Pressekontakt:Malte Berger, Berliner KorrespondentenbüroE-Mail: weiden@rg-rb.deTel. +49 30 2639 3328Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell