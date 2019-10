"Menschenrechte waren wichtige Inspirationsquelle für die Friedliche Revolution"

Berlin (ots) - Anlässlich des 30. Jahrestags der großenMontagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober 1989 erklärt BeateRudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte:"Die Demonstration am 9. Oktober 1989 mit über 70.000 Menschen wardie Initialzündung für die Friedliche Revolution. Unser Respekt giltden Menschen, die damals ihre Angst und Machtlosigkeit überwanden undtrotz eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften gewaltfrei fürihre Freiheit auf die Straße gingen. Die Ereignisse vor 30 Jahrenzeigen, dass es möglich ist, Diktaturen friedlich zu stürzen, wennMenschen sich aktiv für ihre Rechte einsetzen.Die internationalen Menschenrechtsverträge, die KSZE-Schlussakteund die Charta 77 der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung warendamals eine wichtige Inspirationsquellen für diejenigen, die sich füreine offene Gesellschaft und demokratische Mitsprache bei derBewältigung der Zukunftsfragen einsetzten. Bis heute sind dieMenschenrechte überall auf der Welt ein zentraler Bezugspunkt fürMenschen, die sich gegen Unrecht und Unterdrückung wehren.1989 haben wir erlebt, dass es sich lohnt, sich zu engagieren, umdie Zukunft mitzugestalten. Und wir haben erlebt, dass Menschenrechtehierfür unverzichtbar sind. Diese Erfahrung sollte uns alle darinbestärken, auch heute Verantwortung für die Gestaltung unseresdemokratischen Gemeinwesens und für das friedliche Zusammenleben inunserem Land zu übernehmen - in Politik und Verwaltung ebenso wiedurch zivilgesellschaftliches Engagement."WEITERE INFORMATIONEN"Wir haben erlebt, dass sich alles zum Besseren ändern kann" -Interview mit Stefphan Bickhardt, ehemaliger DDR-Bürgerrechtlerhttp://ots.de/FDQdPNPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359 - 14E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell