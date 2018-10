Menschenrechte schützen, bevor es zu spät ist!

Berlin (ots) - Gemeinsame Stellungnahme der Direktor(inn)en undPräsident(inn)en des Ärzte der Welt-Netzwerks anlässlich desHumanitären Kongresses am 4. Und 5. Oktober in Berlin:Wir, die Direktor(inn)en und Präsident(inne)en der 15 Sektionendes internationalen Netzwerks von Ärzte der Welt, sind sehr besorgtüber die zunehmenden Tendenzen zur Abschottung, Ausgrenzung und zumRechtspopulismus in vielen Ländern. Es gehört zum Selbstverständnisvon Ärzte der Welt, Menschenrechtsverletzungen zu bezeugen. Wirkönnen deshalb nicht schweigen, während um uns herum Mauern und Zäuneerrichtet werden und Männer, Frauen und Kinder unter erbärmlichenBedingungen in Lagern leben müssen - nicht nur im Globalen Süden,sondern in allen Teilen der Welt. Führende Politiker üben sich ineiner menschenverachtenden, manchmal unverblümt rassistischenRhetorik und die Zivilgesellschaft sieht sich zunehmend Angriffenausgesetzt.Die Hetze und Angstmacherei, die wir auf der ganzen Weltbeobachten, erinnert an die düstersten Zeiten unserer Geschichte undlenkt von den wichtigen Herausforderungen ab, mit denen die Weltheute konfrontiert ist: Dazu zählen die andauernden Krisen in Syrien,Jemen und der Zentralafrikanischen Republik, die Massenflucht derRohingya aus Myanmar, die immer prekäreren Lebensbedingungen vonTeilen der Bevölkerung sogar in wohlhabenden Ländern und weitereHürden, die Millionen von Menschen den Zugang zu notwendigerGesundheitsversorgung versperren.Zu keiner Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so vieleVertriebene wie heute. Wir haben es mit einer historischen globalenKrise zu tun. Aber anstatt von einer Flüchtlingskrise zu sprechen,sollten wir es besser eine Solidaritätskrise nennen, eine Krise derMenschenrechte."No more excuses - advocating for human dignity in times ofcrisis" ist das Motto des diesjährigen humanitären Kongresses,anlässlich dessen das Treffen in Berlin mit allen Direktor(inn)en undPräsident(inn)en von Ärzte der Welt stattfindet. Wir möchten in allerDeutlichkeit sagen, dass die Menschenwürde nicht verhandelbar ist undMenschenrechte nicht nur eine Option, sondern eine rechtlich bindendeVerpflichtung sind, auch wenn sie heute regelmäßig unterwandertwerden.Internationale Akteure müssen auf der Grundlage von Solidaritätund Menschenrechten Hilfe leisten, anstatt die Militarisierungvoranzutreiben und unter dem Deckmantel der Humanität geopolitisch zuintervenieren.Wir rufen politische Entscheidungsträger dazu auf, alles in ihrerMacht Stehende zu tun, um jedem Menschen auf dieser Welt ein Leben inWürde zu ermöglichen. Wir müssen jetzt handeln!Médecins du Monde | Doctors of the World | Médicos del Mundo istein unabhängiges Netzwerk von freiwilligen und hauptamtlichenMitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Durch innovative Programme undevidenzbasierte Interessenvertretung im In- und Ausland ermöglichenwir ausgegrenzten Menschen und Gruppierungen, ihr Recht aufGesundheitsversorgung einzufordern, und kämpfen für einen freienZugang aller Menschen zu notwendigen medizinischen Leistungen.Pressekontakt:Stephanie KIRCHNERReferentin Öffentlichkeitsarbeit - Press OfficerÄrzte der Welt e.V. - Doctors of the World GermanyLeopoldstr. 236, 80807 München, DEt. +49 (0) 170 3187 250@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgDIE WELT VERGISST SCHNELL. WIR HELFEN WEITER.Original-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell