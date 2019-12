Menschenrecht Religionsfreiheit in Deutschland in der Krise / Open Doors Bericht widerlegt Einschätzung von BAMF Entscheidern

Kelkheim (ots) -Am Tag der Menschenrechte ist es im "Land der Religionsfreiheit"(Volker Kauder) schlecht bestellt um genau jenes zentraleMenschenrecht. Es wurde verfasst, um die Gewissens-, Weltanschauungs-und die Religionsfreiheit für Menschen aller religiösen Hintergründezu schützen. Darin eingeschlossen ist auch der Wechsel des Glaubens.Damit soll Konvertiten ermöglicht werden, ihren Glauben allein und inder Gemeinschaft zu leben, privat wie öffentlich.Zahlreiche christliche Konvertiten sind nach Deutschland geflohen undhaben um Asylschutz gebeten. Sie berufen sich dabei auf das Asylrechtund die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit. Weil sie denIslam verlassen haben, droht ihnen in ihren islamischenHerkunftsländern Gewalt, Haft und möglicherweise Folter oder gar ihreErmordung. Deutsche Behörden verweigern jedoch durch die Ablehnungvon Asylanträgen tausenden von ihnen das Recht, ihren Glauben inFreiheit zu leben. Als Begründung wird angegeben, ihr Glaubenswechselsei nur "aus asyltaktischen Gründen" erfolgt.Gegen diese Beurteilung des Glaubens durch die Behörden haben dieKirchen mehrfach Protest eingelegt. In der aktuellen dpa-Meldung"Richter sprechen Christen den Glauben ab" wird der von Open Doors am28.10. vorgelegte Bericht zur Situation christlicher Konvertiten inDeutschland bestätigt. Darin wird unter anderem der von Behörden oftgeäußerte Vorwurf überprüft, der Glaubenswechsel vieler Konvertitensei nicht echt. Demgegenüber bescheinigen Pastoren und Pfarrer 88,1%der schutzsuchenden Konvertiten einen ernsthaften Glaubenswechsel.75% von ihnen sind gut in lokale deutsche Kirchengemeindenintegriert. Das BAMF hat jedoch im Zeitraum 2018 - 2019 nur 37,6% vonihnen Schutzstatus erteilt. Vor Mitte 2017 waren es noch 67,9%. Habenalle Abgelehnten den Glauben vorgetäuscht? Dürfen Behörden diesenChristen den Glauben absprechen?Open Doors fordert Schutz vor Abschiebung in Länder mitChristenverfolgungFür seinen Bericht hat das Hilfswerk für verfolgte Christen gemeinsammit der Internationalen Informationsstelle für Religionsfreiheit e.V.(IIRF) Daten und Hinweise aus 179 Gemeinden verschiedener Kirchen inDeutschland ausgewertet. Die repräsentative Erhebung "Schutz fürKonvertiten vor Abschiebung in Länder mit Christenverfolgung" basiertauf Berichten von 6.516 Konvertiten und zeigt auf, dass immer wenigervon ihnen Asylschutz erhalten. Vielen droht die Abschiebung inLänder, wo Christen schwer verfolgt werden. Bemängelt wird dieunzureichende Umsetzung der EU Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU.Behörden raten Konvertiten sogar ein "Vermeidungsverhalten" an, d.h.sie sollten ihren Glauben im "stillen Kämmerlein" leben. Nach QRLArt. 10b werden aber ausdrücklich auch "religiöse Betätigungen oderMeinungsäußerungen und Verhaltensweisen" geschützt. Das Menschenrechtauf Religionsfreiheit beinhaltet das Recht auf Konversion und (sogar)Werbung für die eigene Religion.Sehr zu hinterfragen sind laut der Erhebung die je nach Bundeslandstark variierenden Anerkennungsquoten von Konvertiten durch das BAMFsowie die Verwaltungsgerichte. Eine einheitliche Rechtsprechungerfolgt demnach nicht. Sind Rechtsprechung und Menschenrechte inDeutschland in der Krise?Im Bericht von Open Doors verweist der frühere CDU/CSUFraktionsvorsitzende Volker Kauder als Kommentator darauf, dass "dieunantastbare Würde des Menschen zu schützen, Verpflichtung allerstaatlicher Gewalt" sei. Und weiter: "Wir tun gut daran, dies auch inden oftmals existenziellen Entscheidungen über Asylanträgechristlicher Konvertiten stets vor Augen zu haben."Behörden blenden zunehmende Christenverfolgung bei AsylentscheidenausAnlässlich des Tages der Menschenrechte bekräftigt der Leiter vonOpen Doors Deutschland, Markus Rode, die Forderungen der Erhebung:"Der Druck auf konvertierte und traditionelle Christen in Iran,Pakistan, Afghanistan und weiteren Ländern hat in den vergangenenJahren kontinuierlich zugenommen. Gleichzeitig hat sich dieAnerkennungsquote für Konvertiten seit Mitte 2017 in etwa halbiert.Menschen dürfen nicht in Länder abgeschoben werden, wo ihnen wegenihres Glaubens Gewalt, Unterdrückung, Gefängnis und sogar der Toddrohen. Deutschland als Land der Religionsfreiheit kann und muss hierwieder Vorbild werden."Die PDF-Version der Erhebung zum Download:www.opendoors.de/konvertitenberichtPressekontakt:Für Fotos und Interviews wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro,Herrn Ado Greve.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78456/4463874OTS: Open Doors Deutschland e.V.Original-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell