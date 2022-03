Menschengemachte Menschenleere - Hana Usuis Fukushima-Zyklus

Wien (ots) -In Kriegszeiten merkt man noch deutlicher wie "sicher" und "sauber" Atomkraftwerke sind!Podiumsdiskussion zum 11. Jahrestag der Dreifachkatastrophe von Fukushima im Rahmen der FOTO WIEN am Institut für Ostasienwissenschaften am AAKH-Campus, Seminarraum 1 der Japanologie (Eingang 2.4.), Spitalgasse 2 Hof 2, 1090 Wien mit:Konrad Paul Liessmann, Prof. em. f. PhilosophieHana Usui, KünstlerinMarcello Farabegoli, Initiator der Diskussionsrunde und KuratorModeration: Judith Brandner, Wissenschaftsjournalistin ORF und JapanexpertinMit freundlicher Unterstützung der Kulturkommission Alsergrund.Anmeldung für die Teilnahme vor Ort bis spätestens 17. März unter office@marcello-farabegoli.net. Einhaltung der geltenden Corona-Regeln erforderlich.Weitere Informationen inkl. Zoomlink: https://www.marcello-farabegoli.net/fukushima22/Pressekontakt:Mag. Marcello Farabegolipress@marcello-farabegoli.net+43 660 143 52 54Original-Content von: Marcello Farabegoli Projects, übermittelt durch news aktuell