Bei Menschen unter 75 Jahren hätten in der EU zwei von drei Sterbefällen vermieden werden können

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2016 starben in der Europäischen Union(EU) rund 1,7 Millionen Menschen im Alter von unter 75 Jahren. Nachder kürzlich erarbeiteten Eurostat-OECD-Liste vermeidbarer Todesfällekönnen rund 1,2 Mio. dieser Todesfälle als vorzeitig betrachtetwerden. Davon hätten 741 000 Todesfälle durch wirksame öffentlicheGesundheitsmaßnahmen und 422 000 Todesfälle durch rechtzeitige undwirksame Gesundheitsfürsorge vermieden werden können.Auf Herzinfarkte (174 000 Todesfälle), Luftröhren-, Bronchial- undLungenkrebs (168 000) sowie Schlaganfälle (87 000) entfiel insgesamtmehr als ein Drittel (37%) aller vermeidbaren Todesfälle bei Menschenim Alter von unter 75 Jahren. Gegenüber 2011 ging der Anteil dervermeidbaren Todesfälle an den Todesfällen insgesamt um 1,7Prozentpunkte zurück (von 69,7% aller Todesfälle im Jahr 2011 auf68,0% im Jahr 2016).Der Anteil potenziell vermeidbarer Todesfälle durch wirksameöffentliche Gesundheitsmaßnahmen an allen Todesfällen von Personen imAlter von weniger als 75 Jahren schwankte im Jahr 2016 in denEU-Mitgliedstaaten beträchtlich.Die höchsten Anteile wurden in Slowenien (53,5%) und Ungarn(51,7%) verzeichnet, gefolgt von Estland (50,0%), Litauen (49,8%),Österreich (49,1%) und Lettland (48,9%). Die niedrigsten Anteilefanden sich dagegen in Bulgarien (35,4%), ferner in Zypern (39,2%),Malta (39,9%), Italien und Polen (beide 40,8%).Auch bei den Anteilen der durch Gesundheitsfürsorge potenziellvermeidbaren Todesfälle an allen Todesfällen von Personen im Altervon weniger als 75 Jahren kam es im Jahr 2016 in denEU-Mitgliedstaaten zu erheblichen Schwankungen.Die höchsten Anteile wurden in dieser Kategorie in Rumänien(31,9%) und der Slowakei (30,8%) verzeichnet, gefolgt von Litauen(30,1%), Malta (30,0%), Bulgarien und Lettland (beide 29,7%). Dagegenfielen die Anteile in Frankreich (19,3%), vor Belgien (20,5%),Dänemark (21,0%) und den Niederlanden (21,7%) am niedrigsten aus.Ein Drittel der potenziell vermeidbaren Sterbefälle in der EUstand in Zusammenhang mit Herz- und Lungenkrankheiten Danach folgtenalkoholbedingte Erkrankungen (79 000, 7%), Darmkrebs (67 000, 6%),Brustkrebs und chronische obstruktive Lungenerkrankungen (beide 50000, 4%), unfallbedingte Verletzungen (48 000, 4%) sowie Selbstmorde(44 000, 4%).Diese Angaben stammen aus einem von Eurostat, dem statistischenAmt der Europäischen Union, veröffentlichten Bericht. Das Konzept dervermeidbaren Mortalität beruht auf dem Gedanken, dass bestimmteTodesfälle (in bestimmten Altersgruppen und bei bestimmtenKrankheiten) hätten "vermieden" werden können, d.h. nicht in diesemStadium nicht aufgetreten wären, wenn wirksame öffentlicheGesundheitsmaßnahmen und/oder rechtzeitige und wirksameGesundheitsfürsorge stattgefunden hätten.