"Menschen ertrinken lassen: Keine Option für Europa"/ Bedford-Strohm bricht zu Mittelmeer-Reise auf

Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, sprichtsich nach der Europa-Wahl für verstärkte internationale Anstrengungenbei der Rettung und Aufnahme von Geflüchteten aus. 2019 dürfe jetztnicht zu einem verlorenen Jahr für die Seenotrettung im Mittelmeerwerden, so Bedford-Strohm. Am kommenden Sonntag (2.6.2019) bricht derRatsvorsitzende zu einem kurzfristigen Besuch nach Sizilien auf, umsich vor Ort über den Stand von zivilen Seenotrettungs- undHilfs-Projekten für Geflüchtete zu informieren.Ein persönliches Statement Bedford-Strohms zu dem Vor-Ort-Terminfinden Sie unter https://youtu.be/EiJh9teJMlIWeitere Informationen zum Thema unter www.ekd.de/fluchtHannover, 31. Mai 2019