Menschen mit Diabetes leiden häufiger an Depressionen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei Menschen mit Diabetes kommen Depressionen häufiger vor. Einervon drei Diabetespatienten erlebt gelegentlich depressive Phasen, beietwa jedem achten sind sie so ausgeprägt, dass eine Therapie nötigist. "Es gibt nicht die alleinige Ursache, sondern es wirkengenetische und äußere Faktoren zusammen", erklärt Andrea Eisenberg,Leitende Oberärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin undPsychotherapie am Klinikum Nürnberg Nord, im Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber". Neben psychischen Problemen sind körperlicheSymptome wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Appetitmangel oder SchmerzenAnzeichen einer Depression.Bleibt die Seelenkrise unbehandelt, leidet die Diabetestherapiemit. Wer schwer depressiv ist, schafft es oft nicht einmal, aus demBett aufzustehen, geschweige denn, sich um gesunde Ernährung, Sport,Zuckermessen oder Medikamente zu kümmern. Depressionen bedeutenaußerdem für den Körper chronischen Stress. Er schüttet dann mehrCortisol aus, das wiederum den Blutzuckerspiegel erhöht.Depression ist eine Erkrankung, die ärztlich behandelt werden mussund meist auch gut behandelt werden kann. Vielen Betroffenen hilfteine Psychotherapie, bei schweren Depressionen verschreiben Ärzteihren Patienten zusätzlich Medikamente. Geht es Betroffenen besser,können sie sich auch um ihren Diabetes wieder besser kümmern.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.