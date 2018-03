Menschen mit Behinderungen - Selbstbestimmte Mobilität ist in Berlin noch nicht selbstverständlich

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Veröffentlichung desBerichts "Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschenmit Behinderungen aus menschenrechtlicher Perspektive" erklärtValentin Aichele, Leiter der Monitoring-StelleUN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts fürMenschenrechte:"Selbstbestimmt mobil zu sein ist für Menschen mit Behinderung vonzentraler Bedeutung, denn Mobilität ist eine Voraussetzung fürInklusion, Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe. Berlin hatseit der Verleihung des Access City Award 2013 wichtige Fortschrittebei der Barrierefreiheit gemacht. Der derzeit im Abgeordnetenhausdiskutierte Entwurf des Mobilitätsgesetzes zielt darauf ab, dieselbstbestimmte Mobilität von Menschen mit Behinderungen in Berlin zugewährleisten.Diese Aufgabe ist jedoch komplex und von vielen Faktoren abhängig.Um eine barrierefreie Reisekette von der Wohnungstür bis zum Zielortzu ermöglichen, ist daher eine optimale Planung und Gestaltung desöffentlichen Raums, des öffentlichen Verkehrs, des Individualverkehrssowie besonderer Beförderungsdienste dringend erforderlich. Bislangfehlt ein umfassendes Konzept zur Mobilität von Menschen mitBehinderungen, das Barrierefreiheit auf allen Ebenen derMobilitätsplanung verankert.Ein solches Konzept sollte klare Ziele und Zeitvorgaben für alleSektoren der Verkehrsinfrastruktur formulieren und entsprechendeRessourcen zuweisen. Vor diesem Hintergrund ist das vom Senatangekündigte 'Gesamtkonzept zur Mobilitätssicherung von Menschen mitBehinderung' zu begrüßen. Das Vorhaben bietet die Chance, alle dieMobilität betreffenden Bereiche aus den verschiedenen Perspektivenvon Menschen mit Behinderungen systematisch zu durchdenken undkünftige Vorhaben stärker an deren Bedürfnissen auszurichten.Weiteren Handlungsbedarf sehen wir in folgenden Bereichen: Einzentrales Problem sind Störungen, beispielsweise defekte Aufzüge.Werden im Störungsfall keine Ersatzlösungen bereitgestellt, bleibtdie U-Bahn-Station für einen Menschen im Rollstuhl unerreichbar. Fürdiese Fälle müssen 'angemessene Vorkehrungen' getroffen und imNahverkehrsplan vorgeschrieben werden.Viele Barrieren entstehen durch unterschiedliche Zuständigkeitensowie Abstimmungs- und Umsetzungsprobleme. So ist beispielsweise fürdie Barrierefreiheit der Busse die BVG zuständig, für die Vorgabenzur Barrierefreiheit der Bushaltestellen das Land Berlin und für dieUmsetzung, etwa von Baumaßnahmen, die Bezirke. Hier ist es wichtig,dass die Politik nicht nur die einzelnen Verkehrs- oderInfrastrukturkomponenten in den Blick nimmt, sondern auch ihrZusammenwirken.Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Bezirke, dievon der Landesregierung mit dem barrierefreien Umbau von Kreuzungenund Gehwegen beauftragt und dafür finanziell gefördert werden,faktisch nicht hinreichend in der Lage sind, die Pläne umzusetzen. Esfehlt schlicht an einer angemessenen Personalausstattung der Straßen-und Tiefbauämter, aber auch der Ordnungsämter.Ein letzter Punkt: Die Landesebene sollte klar definieren, wasBarrierefreiheit ist beziehungsweise nicht ist. UnterschiedlicheStandards öffentlicher und privater Anbieter gehen zu Lasten derMenschen mit Behinderungen."Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention betreibt dieunabhängige Umsetzungsbegleitung in Berlin seit 2012 als Projektunter dem Titel "Monitoring Stelle Berlin" und wird dafür von derSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist mit dem Monitoringder Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention betraut worden undhat hierfür die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonventioneingerichtet. Es hat gemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2UN-BRK) den Auftrag, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zufördern, zu schützen und die Umsetzung der Konvention in Deutschlandzu überwachen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 inDeutschland - und damit auch für die Länder - rechtsverbindlich.WEITERE INFORMATIONENMeike Nieß / Valentin Aichele (2018): Selbstbestimmt unterwegs inBerlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen ausmenschenrechtlicher Perspektive. http://ots.de/505SiOFactsheet http://ots.de/BJkZDxWeitere Informationen zur Monitoring-Stelle Berlin finden Sieunter http://ots.de/JI2cscPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell