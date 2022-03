Mensch und Maschine Aktie – Steuermann tritt in die zweite Reihe, Aktie bleibt auf Kurs

Mensch und Maschine Aktie war in der Vergangenheit „die Erfolgsgeschichte“ des Gründers, langjährigen CEO’s und Hauptaktionärs Adi Drotleff. Nun tritt er in die zweite Reihe, gibt den Stab „weiter“. Und er verabschiedet sich – fast wie üblich – mit einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2021, wie im heute erschienenen Bilanzbericht auf 76 Seiten erläutert wird. Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) im Jahr 2021 neue Firmenrekorde eingefahren und auf EBIT-Ebene das Vorkrisenjahr 2019 mit +27% weit hinter sich gelassen. Und die „Delle“ im Coronajahr 2020 vergessen lassen.

Mensch und Maschine Aktie – Rückkehr zu alten Kursniveaus scheint möglich. Operativ spricht zumindest einiges dafür.

Für MuM-Gründer Adi Drotleff, der sich in den letzten Jahren bereits weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte, sind das erfolgreiche Abschneiden der MuM in 2021 – die Rückkehr auf „Vorcoronanoveau“ ein passender Hintergrund für seinen nächsten Schritt: „Seit dem 1.1.2022 bin ich nicht mehr CEO, sondern einfaches Direktoriumsmitglied und aktiver Verwaltungsrat. Ich konzentriere mich künftig auf nicht-operative Felder wie Strategie, Aufsicht und Kapitalmarktkommunikation, zumal ich die operative Führung bei COO Christoph Aschenbrenner und CFO Markus Pech sowie ihrem perfekt eingespielten Management-Team in besten Händen weiß.“

Wer durch die von Adi Drotleff in den letzten Jahren auf diversen Investoren-Veranstaltungen gehaltenen Präsentationen und souverän beantworteten Fragerunden die MuM kennen- und schätzen gelernt hat, versteht den nun eingeleiteten Generationenwechsel einzuschätzen. Die detailverliebten, technikbegeisterten und „von Begeisterung für die MuM“ geprägten Vorträge haben wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass die Aktie eine entsprechende Wahrnehmung am Kapitalmarkt fand und findet.

Abschliessend „die Zahlen“ in Kurzform

Rekordjahr. Der um 9,1 % gestiegene Umsatz erreichte in 2021 rekordmässige 266,16 Mio EUR. Und das EBIT stieg auf 34,69 Mio EUR, ebenfalls neuer Firmenrekord. Relativ zu 2019 ist der EBIT-Zuwachs mit +28% mehr als dreimal höher als der Anstieg von +8,2% beim Umsatz.

Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter erreichte mit 21,31 Mio EUR (Vj 18,71 / +14%) bzw. 126 Cent/Aktie (Vj 111,5) Und das führt zu einem Dividendenvorschlag in Höhe von 120 Cent je Aktie. Eine hohe Ausschüttungsquote, die aber „passt“ zu der ohnehin schon sehr hohen Eigenkapitalquote von aktuell 57,7 %. Absolut gesund.

