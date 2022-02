Mensch und Maschine Aktie KAUFEN. Sagt der Platow Brief. Weil…

Mensch und Maschien Aktie kaufen – so klar sieht es der Platow Brief bei dem kontinuierlich wachsenden Unternehmen. Warum gerade Mensch und Maschine einen zweiten Blick wert ist? Starkes Wachstum über Jahre, schneller steigendes EBIT als Umsatz. Innovatives Unternehme, dessen Kurs in den letzten Wochen kräftig zurückgefallen ist und so wieder attraktiv wird. Wenn Sie mehr vom „Menschen“ hinter dem Unternehmen erfahren wollen – unser Interview von Ende Oktober letzten Jahres mit dem CEO und Hauptaktionär Adi Drottleff lässt MuM besser verstehen.

Auch gestern auf dem HIT (Hamburger Investoren Tag) zeigte Adi Drottleff wieso MuM so erfolgreich ist. Technologische Führerschaft kombiniert mit extremen Kostenersparnissen für den Kunden geben MuM eine starke Preissetzungsmacht für die „eigenen Softwareprodukte“. Und nicht jeder Mode folgen, nicht Mainstream, sondern die Chancen hinter dem Namen „Mensch und Maschien Aktie“ sehen, dabei hilft der PLATOW Brief. Seit vielen Jahren liefert er klare Einschätzungen, Meinungen zu Aktien, die einen zweiten Blick wert sind, aber auch zu Aktien, von denen man die Finger lassen sollte. Bei der Mensch und Maschine Aktie legt sich der PLATOW Brief nach dem Kurssturz eindeutig fest:



Mensch & Maschine – Pure Qualität

Der Markt honorierte die vorläufigen Zahlen von Mensch und Maschine (MuM), die am Mittwoch (9.2.) vorgelegt wurden, mit einem Tagesplus von 6,5%. Vor allem erfreute die Prognoseanhebung, nach der der Gewinn pro Aktie für das Jahr 2022 von 1,26 Euro auf 1,38 bis 1,50 Euro (+10% bis +19%) steigen und davon ausgehend im Jahr 2023 um weitere 0,20 bis 0,30 Euro je Aktie zulegen soll.



Die Weßlinger bieten eine hochspezialisierte Planungssoftware für das Bauwesen und die Industrie an. Sind die Unternehmen erst einmal auf die Software umgestiegen, bestehen große Hürden, zu Konkurrenzprodukten zu wechseln, was zu stabilen, planbaren Cashflows führt. Damit kann ausgeglichen werden, dass die Kundschaft vorwiegend in zyklischen Sektoren tätig ist. Diese Gewinnkonstanz sowie die sukzessiv gesteigerte EBIT-Marge, die sich 2022 auf 15% ausweiten soll, gefallen uns sehr. Die starke Kapitalrendite von 19% (ROCE) zeigt zudem, wie effizient das Unternehmen mit seinem eigenen Kapital umgeht. Bei einem Gewinnwachstum von 16% p. a. ist das 2023er-KGV von 31 attraktiv. Nach dem Kurssturz von fast 30% liefert die Aktie (55,30 Euro; DE0006580806) somit hier wieder eine Kaufchance.

Steigen Sie bei MuM wieder ein. Stopp: 40,40 Euro.





Maschine Software SE | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de

Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.