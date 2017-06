Mensch gegen Maschine: Viele Deutsche können sich beim Shopping Beratung durch Roboter vorstellen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ob virtuelle Einkaufswelten, Beratung durch Roboter odergemeinsames Shopping mit der besten Freundin im Online-Chat - all daskönnen sich die Deutschen schon heute sehr gut vorstellen. Das gehtaus der QVC Zukunftsstudie "Handel 2036: Wie kauft Deutschlandübermorgen ein?" hervor. Sie zeigt auf, wie die Shopping-Welt in 20Jahren aussehen könnte - und was die Deutschen davon halten.Nach Herzenslust durch ein Shoppingcenter bummeln, Lieblingsstückeauswählen und all das ohne physisch anwesend zu sein: Was imGaming-Bereich längst Realität ist, wird auch die Shoppingwelt vonmorgen prägen: Augmented und Virtual Reality. Und das Interesse inDeutschland ist groß - besonders bei jüngeren Konsumenten. Das zeigtdie Zukunftsstudie, für die das digitale Handelsunternehmen QVCgemeinsam mit Trendbüro Hamburg und TNS Infratest über 1.000 Menschenin Deutschland zum Shopping der Zukunft befragt hat. So kann sichjeder Vierte (26 Prozent) der Generation Y (16 bis 30 Jahre) sehr gutvorstellen, virtuelle Einkaufswelten, die mittels Brille betretenwerden, zu nutzen.Shoppingtag der Zukunft: Im Chat statt "Face to Face"Bemerkenswert: Freunde und Familie bleiben als Ratgeber relevant.Ob sie beim Shoppen live an unserer Seite oder tausende Kilometerentfernt sind, spielt allerdings kaum eine Rolle. Jeder fünfteDeutsche (19 Prozent) und rund ein Viertel der Generation Y malt sichschon heute aus, künftig "gemeinsam im Online-Chat oder in dervirtuellen Realität shoppen zu gehen". Dank neuer technischerMöglichkeiten verändert sich jedoch nicht nur die Art, wie wir inZukunft shoppen, sondern auch die Rolle des klassischen Verkäufers.Die QVC Zukunftsstudie zeigt: Er erhält zunehmend Konkurrenz vondigitalen Assistenten. So hätte rund jeder vierte Deutsche (23Prozent) nichts dagegen einzuwenden, in Zukunft eine Beratung durchComputer, Avatare, Holografien oder Roboter zu nutzen - vorausgesetztder Service stimmt. Jeder Zweite (48 Prozent) stimmt dem Statementzu: "Wenn der Service gut und freundlich ist, ist mir egal, obdahinter ein Computer oder ein Mensch steckt."Trotz Digitalisierung geht nichts ohne menschliche NäheAvatare simulieren Menschlichkeit, Augmented und Virtual Realityschaffen neue Räume für Interaktion - parallel zur Technologisierungund Robotisierung wächst unter den Deutschen der Wunsch nach echtenErfahrungen. Der QVC Zukunftsstudie zufolge ist sich die großeMehrheit (77 Prozent) über alle Generationen hinweg einig: "Geradeweil so viel in Zukunft virtuell abläuft, werden Erlebnisse in derrealen Welt umso wertvoller." Für Trendforscher und StudienleiterProfessor Peter Wippermann ein spannendes Ergebnis, denn es zeigt: Jestärker wir in virtuelle Welten eintauchen, desto wichtiger wirdmenschliche Nähe." Ein Aspekt, von dem Handelsunternehmen und Markenprofitieren können, schätzt Matthias Bork, CEO von QVC Deutschland:Händler müssen für das Shopping 2036 Erlebniswelten schaffen, die denKonsumenten emotionale Erfahrungen bieten." Und er fügt hinzu: QVChat hier sicherlich einen Vorsprung. Denn mit unserem TV-Programm undden Live-Dialogen setzen wir bereits seit 20 Jahren und mittlerweileüber alle Kanäle hinweg auf interaktive Kommunikation. Weitere Ergebnisse unter: www.QVC-Zukunftsstudie.de
Über die Studie
Die Zukunftsstudie "Handel 2036 Wie kauft Deutschland übermorgen ein?" im Auftrag von QVC Deutschland wagt einen Ausblick auf die Shoppingwelt der kommenden zwei Jahrzehnte. Studienleiter Professor Peter Wippermann sowie zehn weitere renommierte Experten aus Handel, IT und Wissenschaft diskutierten und analysierten dazu verschiedene Trends, die Konsumenten und Handel künftig bewegen werden. Zudem führten Trendbüro Hamburg und TNS Infratest von Juni bis August 2016 Konsumenten-Workshops sowie eine repräsentative Online-Umfrage unter 1.007 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 45 Jahren durch. Dabeinimmt QVC Kunden in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durchein immer wieder neues Sortiment aus bekannten Marken und neuenProdukten aus den Bereichen Home und Fashion sowie Beauty, Technikund Schmuck. Auf dieser Reise entstehen durch Live-Dialoge,begeisternde Geschichten, interessante Persönlichkeiten und einenausgezeichneten Service enge Kundenbeziehungen. Alshundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty InteractiveCorporation (NASDAQ: QVCA, QVCB) beschäftigt QVC Inc. über 17.700Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland,Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines JointVentures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15Fernsehkanälen, die mehr als 360 Millionen Haushalte erreichen,sieben Internetauftritten und 195 Social-Media-Präsenzen. SeitOktober 2015 ist auch zulily ein hundertprozentigesTochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation, das jeden Tagmit besonderen Angeboten für die ganze Familie überrascht. Pressekontakt:
QVC Handel LLC & Co. KG
Katrin Lange
Tel.: 0211/30 07-5893
Katrin_Lange@qvc.com