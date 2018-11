"Der Mensch als Marke" - Talk mit Deutschlands bekanntesten Beauty-Experten Boris Entrup (FOTO)

Hamburg (ots) -Barack Obama, Heidi Klum und auch Boris Entrup sind Experten derSelbstvermarktung. Sie setzen erfolgreich auf Personal Branding undhaben sich selbst zu einer Marke gemacht. Gerade im Showgeschäft istdies für langfristigen Erfolg von großer Bedeutung geworden, um nichtzu der langen Liste immer neuer Figuren zu gehören, die in kürzesterZeit prominent, aber genauso schnell auch wieder vergessen werden.Doch was steckt dahinter? Was macht eine Personal Brand aus? WelcheVoraussetzungen sollte man erfüllen? Was sind die größtenHerausforderungen und die häufigsten Fehler?Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist und Deutschlands bekanntesterBeauty Experte, hat den Weg zu Personal Brand geschafft undberichtete beim gestrigen Clubabend des Marketing Club Hamburg vonseiner persönlichen Marken-Entwicklung. Beim Personal Branding wirdden gleichen Gesetzmäßigkeiten der modernen Markenführung von"unbelebten" Marken gefolgt. Es gilt - genauso wie bei jeder anderenBrand auch - die Marke zu definieren d.h. Zielgruppe, Marken-Kern undPositionierung festzulegen, um den Menschen und seine Leistunglangfristig konsequent und nachhaltig sichtbar und erlebbar für seineZielgruppe zu machen. Denn so gelingt es, die Person im Mindset derFans zu verankern. "Dafür muss man als betroffene Person eine klareund konstante Leistung immer und überall erbringen können undwollen", so Boris Entrup. "Je bewusster, konsistenter undstrategischer dies über alle Medien und Plattformen der Kommunikationpassiert, desto erinnerbarer wird eine Marke. Feedback von außen oderVeränderungen im Markt müssen 'markengerecht' berücksichtigt werden.Jeder, der sich zu einer Marke machen möchte, sollte sich bewusstsein und auch bereit sein, dieses Image jeden Tag wirklich zu leben."Der Talk, der von Edith Stier-Thompson (Geschäftsführerin newsaktuell und Beiratsmitglied des Marketing Club Hamburg e.V.)initiiert und moderiert wurde, stieß bei den Clubmitglieder aufgroßes Interesse. Über 70 Mitglieder und Gäste des Marketing ClubHamburg waren der Einladung in die Sky Lounge des Sides Design HotelHamburg gefolgt und viele von Ihnen nutzten die anschließendeQ&A-Session für Nachfragen.Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer undentspannter Atmosphäre mit Drinks und intensiven Gesprächen rund umdas Thema des Abends.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit, zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Ansprechpartner für Rückfragen:MARKETING CLUB HAMBURG E.V. Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell