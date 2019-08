Mensch, Wirecard-Aktie! Findet diese Entwicklung überhaupt noch ein Ende?!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) dominiert noch immer das Tagesgeschehen. Neben Kurszielen, Spekulationen über die Zukunft, starken Zahlen und ebenso starken Prognosen sind es insbesondere die vielen, vielen Partnerschaften, die Investoren weiterhin in heller Aufregung halten.

Auch zum Ende dieser Woche gab es von dieser Front mal wieder etwas Spannendes zu berichten. Lass uns daher nun am besten keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern schauen, wo Wirecard nun seine Finger im Spiel hat. Oder, besser, seine Bezahlinfrastruktur.

Wirecard erobert die Welt der Fluggesellschaften

Wie der innovative Zahlungsdienstleister nun zum Ende der aktuellen Handelswoche verkünden konnte, werde man künftig in einer ganzen Reihe von Reisebüros Einzug halten. Im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit SunExpress, einem Joint Venture, an dem unter anderem mehrere Fluggesellschaften wie die Lufthansa beteiligt sind, wird Wirecard künftig eine wesentliche Schnittstelle der Bezahlinfrastruktur bedienen, was möglicherweise wegweisend sein könnte.

In sechs Ländern wird die Technologie von Wirecard gängigen Medienberichten zufolge künftig eingesetzt, zudem handelt es sich bei dem BSP (Billing and Settlement Plan) wohl um das am häufigsten verwendete System, um unkompliziert Flugticketverkäufe abwickeln zu können. Vermutlich handelt es sich daher alleine deshalb um einen weiteren wegweisenden Schritt.

Insgesamt kommt Wirecard, ebenfalls gängigen Medienberichten zufolge, alleine im Flugbereich nun auf über 90 Kunden, die hier einen Schwerpunkt erkennen lassen. Wobei die aktuelle prominentere Partnerschaft wohl erneut ein starker Indikator in Richtung größerer Partnerschaften sein dürfte.

Prominente Partnerschaften nehmen zu

Denn sowohl der Name Lufthansa als auch die Flottenstärke von SunExpress mit inzwischen 84 Flugzeugen zeigt eins sehr deutlich: Wirecard wächst immer stärker, und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ.

Die Lufthansa-Tochter ist hierbei ein weiterer Indikator dafür, dass der innovative Zahlungsdienstleister inzwischen in der ersten Unternehmensliga angekommen ist. In den vergangenen Wochen konnten so beispielsweise weitere Partnerschaften mit der Allianz verkündet werden. Zudem wird Wirecard künftig auch für den Discounter Aldi die digitalen Kreditkartenzahlungen abwickeln. Interessante prominente Schritte, die bei Erfolg möglicherweise auch noch um weitere Bereiche ergänzt werden könnten (Vorsicht, konjunktiv und Spekulation!).

Auch die Vereinbarung mit SunExpress schreit bei erfolgreicher Implementierung und Adaption möglicherweise nach einem Ausbau. Hier könnte möglicherweise ein Türöffner hin zur Lufthansa schlummern, wobei die Muttergesellschaft natürlich ebenfalls noch einmal ein anderes Schwergewicht sein könnte. Sowie ein weiterer DAX-Konzern, der möglicherweise über kurz oder lang auf der Suche nach einer smarten Bezahlinfrastruktur ist und bei der Beteiligung SunExpress nach Erfahrungen fragen könnte. Wer weiß.

Mehr Fokus auf qualitatives Wachstum, bitte!

In meinen Augen könnte es sich für Investoren daher fortan anbieten, sich verstärkt auf das qualitative Wachstum des innovativen Zahlungsdienstleisters zu fokussieren. Dass viele Partnerschaften bei Wirecard in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten folgen werden, dafür dürften die vergangenen Perioden ein sehr starker Indikator sein. Diese Wachstumsgeschichte lebt definitiv.

Wirecard steht in meinen Augen aber nach wie vor noch immer vor dem interessanten Schritt, größere und möglicherweise bedeutendere Kooperationen eintüten zu können. Investoren könnten entsprechend gut beraten sein, sich auf solche Meldungen zu fokussieren. Denn diese könnten das bisherige starke Wachstum des innovativen Zahlungsdienstleisters möglicherweise umso stärker ankurbeln, was operativ Überraschungspotenzial beinhalten könnte.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatzwachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internethändler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019