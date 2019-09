Mensch-Maschine-Kooperation für den perfekten Lack: Neue Roboter unterstützen Ford-Mitarbeiter in der Lackiererei

Köln (ots) -- Kollaborierenden Roboter, sogenannte Co-Bots, helfenBeschäftigten in der Lackiererei neuerdings dabei, FordFiesta-Modellen den letzten Schliff zu verleihen- Speziell für Ford wurden die Co-Bots, mit denen sonsthochwertige Audiosysteme poliert werden, zur Endbearbeitung vonLack-Oberflächen programmiert- Nach Einführung des Verfahrens im Kölner Werk prüft Fordderzeit, die Roboter an weiteren Standorten in Valencia(Spanien) und Craiova (Rumänien) einzusetzenAlles im Lack - dank kollaborierenden Roboter (Co-Bots): Ford hatneue Co-Bots in der Lackiererei vorgestellt. Gemeinsam mitProduktionsmitarbeitern in Köln sorgen sie dafür, dass jeder FordFiesta ein perfektes Finish erhält. Die sechs Co-Botsvervollständigen eine choreografierte Sequenz, bei der die gesamteKarosserie-Oberfläche in nur 35 Sekunden bedarfsweise geschliffen undpoliert wird. Die Technologie ersetzt hierbei nicht die Mitarbeiter,sondern verschafft den Beschäftigten mehr Zeit für komplexereAufgaben. Darüber hinaus wird die Arbeitsbelastung, die durchweitgehend monotone Tätigkeiten entstehen kann, reduziert."Die Roboter können spüren, wenn mehr Kraft aufgebracht werdenmuss, genau wie wir. Und sie können leichter an schwer zugänglicheStellen gelangen, wie beispielsweise die Mitte des Fahrzeugdachs",erklärt Dennis Kuhn, Produktionsingenieur in der Lackiererei derKölner Ford-Werke.Wie die kollaborierenden Roboter in der Ford-Lackiererei arbeiten,zeigt folgendes Video: https://youtu.be/EdlUAJzGOA0Die Co-Bots stammen vom Hersteller Universal Robots und sind vomTyp UR10, dem meistverkauften kooperativen Roboter der Welt. Er wirdvor allem in der Audiogeräte-Industrie zum Polieren vonHochleistungslautsprechern und Subwoofern verwendet. In derFord-Lackiererei kommt eine weiche, speziell per 3D-Druckhergestellte Komponente zwischen dem Roboterarm und dem Schleifpapierzum Einsatz. Sie ermöglicht den Co-Bots, mit der gleichen Präzisionund Geschicklichkeit wie eine menschliche Hand an Lackoberflächen zuarbeiten.Während des Produktionsprozesses wird jeder Ford Fiesta in einspezielles Bad getaucht, um einen mehr als zehnjährigenKorrosionsschutz zu gewährleisten. Danach können mitunter winzigeFlecken auf der Oberfläche verbleiben, die mit bloßem Auge kaumerkennbar, jedoch ertastbar sind. Die sechs Co-Bots beseitigen dieseUnebenheiten und saugen den beim Polieren anfallenden Staub ab.Anschließend übernehmen zwei Mitarbeiter die abschließende Kontrolle,bevor die Karosserie in den weiteren Produktionsprozess eingesteuertwird. Für die Produktion von Lautsprechern und Audiogeräten mit meistebenen Oberflächen wird normalerweise nur ein Co-Bot benötigt. DieEinführung dieser Technologie in der Fahrzeug-Produktion erfordertehingegen einen neuen Ansatz mit mehreren Roboter-Einheiten."Es hat mehrere Wochen gedauert, die Co-Bots zu installieren undzu programmieren, damit sie sich harmonisch bewegen und die möglichenUnebenheiten im Lack des Ford Fiesta zu glätten. Eine Aufgabe, dieumso schwieriger ist, weil die Fahrzeuge ständig in Bewegung sind",sagt Detlev Dahl, CEO von Dahl Automation, der Firma, die Ford beimIntegrieren des Systems unterstützte. "Vor dem Hintergrund dieserHerausforderung punktet die Anpassungsfähigkeit der Co-Bots, sowieunsere Erfahrung als einer der ersten von Universal Robotszertifizierten Systemintegratoren. Der Prozess funktionierthervorragend".Ford prüft nun, die kollaborierenden Polier-Roboter auch in denWerken in Valencia (Spanien) und Craiova (Rumänien) einzuführen. DerAutohersteller setzt Co-Bots bereits in anderen Fertigungsbereichenein. Diese innovativen Roboter wurden so programmiert, dass sie dieArbeiter an der Produktionslinie bei komplexen Montageprozessenunterstützen: Etwa beim Anbringen von Stoßdämpfern oder Zündkerzen.Ford nutzt in seinem Werk in Valencia zudem einen autonom fahrendenRoboter, um Teile direkt dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden,und die Arbeit bei der Fahrzeugfertigung zu erleichtern. Versuchezeigten, dass der Roboter mit dem Spitznamen "Survival" täglich einÄquivalent von bis zu 40 Arbeitsstunden an Laufwegen einspart, sodass sich Mitarbeiter nun in dieser Zeit auf anspruchsvollereAufgaben konzentrieren können.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTel.: 0221 / 901 7520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell