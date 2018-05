"Mensch, Jürgen! von der Lippe wird 70 (Aktualisiert im 2. Absatz) Das Erste, Samstag, 09. Juni 2018, 20.15 - 23.15 Uhr

Köln (ots) - Einer der größten deutschen Entertainer wird 70 Jahrealt. Jürgen von der Lippe ist gespannt auf die große Samstagabendshowzu seinem Geburtstag, denn diesmal weiß der Showexperte selbst nochnicht, was ihn erwartet.Zu Gast sind: Annette Frier, Jürgen Vogel, Horst Lichter, ChrisTall, Ina Müller, Carolin Kebekus, Andreas Gabalier, Karl Dall,Marijke Amado, Michael Schanze, Johannes Oerding, Henry Maske, MarcWeide, Marcel Nguyen, Jane Comerford und das WDR Funkhausorchester.Legendäre Aktionen aus seinen Kult-Sendungen von "Donnerlippchen"bis "Geld oder Liebe" und ganz persönliche Geschenke von prominentenFreunden und Kollegen sind nur einige der Highlights der buntenGeburtstagsshow, die von Jörg Pilawa präsentiert wird. Für eineabwechslungsreiche und humorvolle Reise in die Vergangenheit sorgenunter anderem der Blick in das große Fotoalbum des Kult-Komikers oderliebevoll gestaltete Archivcollagen, die Erinnerungen an 40unterhaltsame Jahre TV-Geschichte lebendig werden lassen.Deutschlands beliebteste TV-Stars kommen, um gemeinsam mit JubilarJürgen von der Lippe und Gastgeber Jörg Pilawa zurückzublicken. Einbegeisterndes Fest voller Überraschungsmomente für den beliebtenEntertainer, der für sein Publikum jede Minute mit Hingabe undHerzblut gestaltet. Damals wie heute. "Ich hatte bis jetzt einwirklich sehr schönes Leben", sagt Jürgen von der Lippe, "habe denschönsten Beruf, der für mich denkbar ist, eine wunderbare Frau, diemich machen lässt, einfach jede Menge Glück. Und bei dieserVeranstaltung lass' ich mich einfach überraschen. Machen Sie das dochauch.""Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70" ist eine Produktion des WDRin Zusammenarbeit mit der ARD und Talpa Germany.Redaktion: Michael Kerkmann (WDR)Pressekontakt:Fotos finden Sie unter ard-foto.deWDR Presse und Information, Svenja Siegert, Telefon 0221/220-7121,E-Mail: svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell