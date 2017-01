"Mensch Gauck!": "ZDFzeit"-Doku zum Amtsende des Präsidenten (FOTO)

Mainz (ots) -Seine Abschiedsrede nach fast fünfjähriger Amtszeit hat er bereitsgehalten, sein Nachfolger wird in zwei Wochen gewählt. Die"ZDFzeit"-Doku "Mensch Gauck!" (Dienstag, 31. Januar 2017, 20.15 Uhr)begleitet den "Pastor, Präsidenten, Freiheitssucher" in den letztenMonaten seiner Amtszeit, die am 18. März 2017 endet. Zugleichbeleuchtet der 45-minütige Film die ganze, keineswegs geradlinigeKarriere des Joachim Gauck und bietet exklusive persönliche Einblickein das Leben eines unbequemen Mannes: Als wortgewaltiger Pastor zoger 1990 in die frei gewählte DDR-Volkskammer ein und machte nach derEinheit Millionen von Stasi-Akten für die Bürger zugänglich."Freiheit" ist sein Lebensthema. Nach ihr hat er sich in der DDRgesehnt, und für sie hat er zur Wendezeit gekämpft. Diese Wochen undMonate hätten ihm viel bedeutet, sogar mehr als seine Zeit im SchlossBellevue, sagt Joachim Gauck im Interview mit "ZDFzeit": "Diese Tagewerden immer die größten in meinem Leben sein. Nicht hier dieglanzvollen Empfänge, das ist auch schön. Aber dieses Unwiederholbareund Einmalige - das war damals."Das Jahr 1990 war für Joachim Gauck beruflich wie privat eineWende: Er trennte sich von seiner Frau, ging von Rostock nach Berlinund baute die "Gauck-Behörde" auf. Als Bundesbeauftragter für dieStasi-Unterlagen gewann er große Anerkennung über Parteigrenzenhinweg und wurde deshalb mehrfach als "würdiger Kandidat" für dasPräsidentenamt gehandelt. In seiner Amtszeit eckte Gauck allerdingsimmer wieder an: Für die einen mischte er sich zu viel in daspolitische Alltagsgeschäft ein, für die anderen vernachlässigte erwichtige Themen. Als er für eine stärkere Rolle der Bundeswehrplädierte, wurde er von Linken zum "Kriegstreiber" erklärt. Als ersich für Flüchtlinge stark machte, wurde er von Rechten als"Volksverräter" beschimpft.Von September 2016 bis Januar 2017 hat das Filmteam um Autor BerndReufels den Bundespräsidenten immer wieder mit der Kamera begleitet -einige exklusive Termine gehörten dazu. Etwa in Wustrow an derOstsee, wo Gauck die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Auchauf Gaucks letzter großer Dienstreise nach Japan war das Filmteamdabei und konnte den Bundespräsidenten im Hotel in Tokio und im ZugShinkansen ebenso erleben und befragen wie im Amtszimmer in Bellevueoder auf einer Feier in Rostock.https://presseportal.zdf.de/pm/mensch-gauck-prinz-philip/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell