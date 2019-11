Meningokokken-Sprechstunde

München (ots) -Kinder- und Jugendarzt Dr. med. Gerhard Kroschke beantwortet die wichtigstenFragen zu Meningokokken-Erkrankungen und SchutzmöglichkeitenDas Immunsystem von Babys und Kleinkindern ist noch nicht vollständigausgebildet.(1) Daher sind sie besonders anfällig für Krankheitserreger. Ausdiesem Grund sind die meisten Impfungen von der Ständigen Impfkommission (STIKO)schon in den ersten Lebensmonaten bzw. -jahren empfohlen. Viele Eltern wissennicht, dass es über den Standardimpfkatalog hinaus zusätzliche Impfungen gibt,mit denen sie ihre Kinder bestmöglich schützen können. DieMeningokokken-C-Impfung beispielsweise, die standardmäßig möglichst früh imzweiten Lebensjahr empfohlen ist, kann nicht vor anderen Meningokokken-Gruppenschützen.Im Video erklärt Kinder- und Jugendarzt Dr. med. Gerhard Kroschke einer Mutterunter anderem, warum der Schutz vor Meningokokken-Erkrankungen so wichtig fürihr Kind ist und welche unterschiedlichen Impfungen es gegen fünf der häufigstenMeningokokken-Gruppen in Deutschland gibt. Darüber hinaus informiert derMediziner über mögliche Nebenwirkungen von Impfungen und geht auf das ThemaKostenerstattung durch die Krankenkassen ein.Sprechen auch Sie mit Ihrem Kinder- und Jugendarzt über Schutz vor Meningokokkenund informieren sich unter www.meningitis-bewegt.de.NP-DE-MNX-WCNT-190008; 09/19(1) Deutsches Grünes Kreuz: "Häufige Fragen und Antworten zuMeningokokken-Erkrankungen". Verfügbar unter: https://bit.ly/34ZGoSm. August2019.Pressekontakt:Melanie Piatanesi, PR-Managerin Impfstoffe (Hintergrundinformationen)Tel.: +49 89 36044 8638, E-Mail: melanie.m.piatanesi@gsk.comGlaxoSmithkline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSophie Klünemann, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen undumfangreiches Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: s.kluenemann@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell