Menarini verzeichnet Fortschritte im Einsatz mit MEN1611, einem PI3K-Inhibitor zur Behandlung von HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs

Pomezia, Italien (ots/PRNewswire) -Menarini Ricerche gab heute den Start der klinischen StudieB-PRECISE-01 bekannt - eine multizentrische Studie der Phase Ib zurUntersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von MEN1611 inKombination mit Trastuzumab, sowohl unter Einsatz von Fulvestrant alsauch ohne Einsatz des Medikaments. Innerhalb der Studie werdenPatienten mit mutiertem PIK3CA, HER2-positivem, fortgeschrittenemoder metastasiertem Brustkrebs behandelt, bei denen eineHER2-Antikörpertherapie keine Wirkung zeigte. MEN1611 ist einstarker, selektiver, oral verfügbarer PI3K-Inhibitor der Klasse I,der die mutierte Isoform p110? wirksam blockiert und eine minimaleHemmung der Isoform ? aufweist. Der Hemmstoff wurde durch Menarinivon Chugai Pharmaceuticals im November 2016, nach erfolgreichdurchgeführter FIH-Studie (PA-799EU), die ein vielversprechendesSicherheitsprofil zeigte, einlizenziert.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770614/B_Precise_Logo.jpgAls Teil eines Netzwerks aus Kompetenzzentren im BereichOnkologie, darunter das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NewYork, USA) und das Vall d'Hebron Institute of Oncology (Barcelona,Spanien), konnte Menarini außerdem umfangreiche präklinischeUntersuchungen an zahlreichen Versuchstieren durchführen. In denVersuchen zeigte MEN1611 als Einzelwirkstoff und in Kombination eineAntitumoraktivität gegen eine Reihe von soliden Tumoren, bei denendie PI3K-Mutation einen bedeutenden Negativeinfluss auf die Prognoseund das Ansprechen auf die Behandlung hat.Die Studie B-PRECISE-01 des MEN1611 wird an für die Onkologiebedeutenden europäischen Standorten in Italien, Spanien, Belgien,Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden durchgeführt. Mit derStudie soll die optimale Dosis von MEN1611 ermittelt werden, die inKombination mit Trastuzumab, sowohl unter Einsatz von Fulvestrant alsauch ohne Einsatz des Medikaments, verabreicht werden kann. Zudemsind vorläufige Beweise für die klinische Aktivität bei Patienten mitfortgeschrittenem oder metastasiertem Her2-positivem Brustkrebs zusammeln. Parallel zur Durchführung der Studie B-PRECISE-01 möchteMenarini die klinische Studie des MEN1611 im Zusammenhang mitBrustkrebs und anderen soliden Tumoren mit hohem medizinischen Bedarfausweiten, wobei der Einsatz von PIK3CA ein geeignetestherapeutisches Ziel darstellt."Der Fokus auf zielgerichtete Therapien, die auf Basispräzisionsmedizinischer Ansätze entwickelt werden können, istwesentlich für die Strategie von Menarini in der Onkologie", soAndrea Pellacani, MD/PhD, General Manager Menarini Ricerche. "DieAusgestaltung der Studie B-PRECISE-01, die sich auf eine Untergruppevon Patienten mit hohem nicht erfüllten Bedarf konzentriert, welcheauf der Grundlage des spezifischen Wirkmechanismus von MEN1611ausgewählt wurden, ist vollständig auf unsere Strategie abgestimmtund bestätigt nachdrücklich unser Engagement in der Onkologie undPräzisionsmedizin."Über MenariniDie Menarini Group ist ein italienisches Pharmaunternehmen undbelegt mit einem Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden Euro und 17.000Mitarbeitern innerhalb Europas als eines von 5.345 Unternehmen Platz13 und weltweit als eines von 21.587 Unternehmen Platz 35. DieMenarini Group verfolgt stets zwei strategische Ziele: Forschung undInternationalisierung. Zudem zeigt das Unternehmen in der Onkologieein ausgeprägtes Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung. ImRahmen dieses Engagements entwickelt Menarini vier neue Prüfpräparatezur Behandlung von Krebs. Zwei dieser Präparate sind Biologika: derCD157-Antikörper MEN1112 und toxinkonjugierte CD205-AntikörperMEN1309. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich zwei kleineMoleküle zur Erforschung in den Bereich Onkologie mit aufgenommen:den dualen PIM- und FLT3-Kinase-Inhibitor MEN1703 und denPI3K-Inhibitor MEN1611. Diese Präparate befinden sich in derklinischen Entwicklung und sind für die Behandlung einer Vielzahl vonhämatologischen und/oder soliden Tumoren bestimmt. Menarini ist inden wichtigsten therapeutischen Bereichen mit Produkten für dieKardiologie, Gastroenterologie, Pneumologie, Schmerztherapie, gegenInfektionskrankheiten, Diabetes und Entzündungen kommerziellvertreten.Mit 16 Produktionsstandorten und 7 Forschungs- undEntwicklungszentren ist die Menarini Group in Europa und Asien,Afrika, Mittel- und Südamerika präsent. Produkte der Menarini Groupsind in 136 Ländern weltweit erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.menarini.com.