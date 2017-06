Menarini erweitert seine Kapazitäten für AWK-Projekte

Pomezia, Italien (ots/PRNewswire) -Menarini ist hochmotiviert und hat es sich zu seiner strategischenAufgabe gemacht, sein Portfolio an onkologischen Projektenvoranzutreiben. Um den steigenden Bedarf solcher Projektezuvorzukommen, hat Menarini vor Kurzem bedeutende Investitionenvorgenommen, um seine Produktionskapazitäten für onkologischeMedikamente zu erweitern, indem es neue, dezidierte Einrichtungen inPisa und in Berlin eingerichtet hat.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )In Pisa wurden moderne Produktionsstätten (circa 250 m2) für dieProduktion von klinischen Batches an hochwirksamen antitumoralenPräparaten eingerichtet. In der neuen Anlage werden sowohl kleineMoleküle als auch biologische Makromoleküle wieAntikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) hergestellt, die produziertwerden, indem monoklonale Antikörper zu potenten Toxinen konjugiertwerden. Diese neuen Produktionsstätten wurden für die Sicherheit derMitarbeiter und der Umwelt in Einhaltung der höchstenContainment-Standards gebaut und sind mit der neuesten Generation anReaktoren, Ultrafiltrationsanlagen und chromatografischen Apparaturenausgestattet. Zum jetzigen Zeitpunkt werden in den neuen Anlagenklinische Batches von MEN1309/OBT076 hergestellt. DiesesAntikörper-Wirkstoff-Konjugat, das Teil des Partnerschaftsabkommenszwischen Menarini und Oxford Bio Therapeutics (OBT) ist, wird für dieBehandlung von festen und hämatologischen Tumoren entwickelt.Im Forschungszentrum für die pharmazeutische Entwicklung in Berlinwurde ein spezielles Gebäude (ca. 230 Quadratmeter) für dieVerpackung, Kennzeichnung, Lagerung und Distribution von ClinicalTrial Supplies (CTS) für antitumorale Präparate wieAntikörper-Wirkstoff-Konjugate gebaut. Diese neue Anlage erfüllt diehöchsten Sicherheitsstandards, ist ausgestattet mit hochmodernenSystemen und hat von den deutschen Behörden bereits die Genehmigungerhalten. In den nächsten Monaten werden in dieser Anlage CTS für dasAntikörper-Wirkstoff-Konjugat ADC MEN 1309/OBT076 hergestellt undgelagert, und dann an Zentren für klinische Studien vertrieben.Diese neuen Leistungen sind Teil des hohen Engagements vonMenarini im Bereich der Onkologie, die es mit wissenschaftlichfortschrittlichen und innovativen Prüfpräparaten unterstützt, indemes Herstellungskapazitäten auf höchstem technologischen Niveaueinsetzt.Über die Menarini GroupDie Menarini Group nimmt mit einem Umsatz von mehr als 3,4Milliarden Euro und mehr als 16.600 Mitarbeitern in Europa unterinsgesamt 5.541 Unternehmen den 19. und weltweit unter insgesamt21.317 Unternehmen den 39. Platz ein. Die Menarini Group verfolgteseit jeher zwei strategische Ziele: Forschung undInternationalisierung. Das Unternehmen ist auf den wichtigstenTherapiegebieten mit Produkten für Kardiologie, Gastroenterologie,Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen undAnalgesie vertreten. Menarini ist auch in der Onkologie mit vierneuen Prüfpräparaten engagiert, zu denen zwei monoklonale Antikörperund zwei kleine chemische Entitäten gehören, die derzeit für dieBehandlung einer Reihe von hämatologischen und festen Tumorenentwickelt werden.Pressekontakt:+390691184437Mobil: +39 3289 877313Fax: +39069106137E-Mail: acoscarella@menarini-ricerche.itOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell