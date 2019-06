Menarini Ricerche stellt auf dem 24. EHA-Kongress klinische First-in-Human-Studie von SEL24/MEN1703 vor

Rom (ots/PRNewswire) - Menarini Ricerche wird auf dem 24.EHA-Kongress 2019 in Amsterdam über die klinischeFirst-in-Human-Studie von SEL24/MEN1703 (DIAMOND-01, NCT03008187)berichten.Während der Postersession zum Thema "Acute Myeloid Leukemia -Clinical" am 14. Juni 2019, 17:30 - 19:00 Uhr, wird das Poster"CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dualPIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia"vorgestellt (Final Abstract Code: PF281).Dieses Poster berichtet über das Studiendesign der klinischenStudie DIAMOND-01 von SEL24/MEN1703, einem von Selvitaeinlizenzierten Molekül, bei Patienten mit neu diagnostizierterakuter myeloischer Leukämie, rezidivierter akuter myeloischerLeukämie und primärer refraktärer akuter myeloischer Leukämie sowiebei Patienten ohne Therapieoptionen (NCT03008187). Das Hauptziel derin den USA durchgeführten Studie ist die Identifizierung derempfohlenen Phase-2-Dosis.Menarini Ricerche freut sich, diese Studie vorzustellen, dieerste, in der ein dualer PIM/FLT3-Inhibitor in AML getestet wird.Darüber hinaus ist dies die erste Studie, die einen dualenPIM/FLT3-Inhibitor testet, der unabhängig von seinemFLT3-Mutationsstatus einen Nutzen für AML-Patienten bieten und dieResistenz von FLT3-Inhibitoren überwinden könnte.Der Beitrag von Menarini Ricerche zu internationalen Konferenzenim Bereich der Onkologie, wie beispielsweise dem EHA-Kongress, istein wichtiger Bestandteil unseres Engagements bei der Entwicklungneuer Medikamente für Patienten mit schwer behandelbaren Krebsartenund schlechter Prognose.Informationen zu MenariniDie Menarini Gruppe ist ein italienischens Pharmaunternehmen, dasauf einen Umsatz von 3,67 Milliarden Euro blickt und über 17.600Mitarbeiter verfügt. Menarini verfolgt seit jeher zwei strategischeZiele: Forschung und Internationalisierung. Das Unternehmen engagiertsich stark auf dem Gebiet der onkologischen Forschung undEntwicklung. m Rahmen dieser Verpflichtung entwickelt Menarinimomentan vier neue Prüfpräparate für die Onkologie. Zwei dieserPräparate gehören zur Gruppe der Biologika, nämlich der monoklonaleAnti-CD157-Antikörper MEN1112 sowie der toxinkonjugierteAnti-CD205-Antikörper MEN1309. Bei den verbleibenden Präparatenhandelt es sich um zwei Kleinmoleküle, den dualen PIM- undFLT3-Kinase-Inhibitor MEN1703 und den PI3K-Inhibitor MEN1611, diesich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung verschiedenerhämatologischer und/oder fester Tumore befinden. Darüber hinaus hatMenarini kürzlich eine Lizenzvereinbarung für ein Kleinmolekülunterzeichnet. Es handelt sich hierbei um Pracinostat, ein Inhibitorvon Histone Deacetylase der Klassen I, II, und IV für die Behandlungvon Patienten mit Bluterkrankungen. Menarini ist auf den wichtigstenTherapiegebieten mit Produkten für Kardiologie, Gastroenterologie,Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen undAnalgesie vertreten.Mit 16 Produktionsstätten und sieben Forschungs- undEntwicklungszentren blickt die Menarini Gruppe auf eine starkePräsenz in ganz Europa, Asien, Afrika sowie Mittel- und Südamerika.Menarinis Produkte sind weltweit in 136 Ländern erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter www.menarini.com.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/899220/DIAMOND01_Logo.jpgPressekontakt:Annamaria Coscarella Ph.D.+39-069-118-4437acoscarella@menarini-ricerche.itOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell