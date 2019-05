Menarini Ricerche ist auf der ASCO-Jahrestagung 2019 mit drei verschiedenen Projekten aus dem Bereich der Onkologie vertreten

Pomezia, Italien (ots/PRNewswire) - Menarini Ricerche wird auf derASCO-Jahrestagung 2019 in Chicago drei verschiedene Projektepräsentieren, die mit den sich in der klinischen Entwicklungbefindlichen Präparaten SEL24/MEN1703, MEN1611 und MEN1309/OBT076 inVerbindung stehen.Auf der Postersession "Brustkrebs - Metastatisch", die am 2. Juni2019 zwischen 8:00 - 11:00 Uhr stattfindet, wird das Poster"B-PRECISE-01 Studie: eine Phase Ib-Studie von MEN1611, ein PI3KInhibitor in Kombination mit Trastuzumab ± Fulvestrant für dieBehandlung von HER2-positivem fortgeschrittenen oder metastisiertemBrustkrebs" präsentiert.Bei MEN1611 handelt es sich um einen hochwirksamen selektivenKlasse 1-Inhibitor von PI3K, ein Schlüsselenzym bei der Transduktionverschiedener extrazellulärer Wachstumsfaktorsignale, die vonessentieller Bedeutung für Zellüberleben und Apoptose sind. DasPoster wird über das Studiendesign der Phase Ib B-PRECISE-01informieren (Dosissteigerungs- und Kohortenexpansionsphasen). DieStudie wird derzeit in Europa durchgeführt und verfolgt das Ziel, dieempfohlene Phase 2-Dosierung und vorläufige klinische Wirksamkeit vonMEN1611 in Kombination mit Trastuzumab +/- Fulvestrant (NCT03767335)zu determinieren. Der Zusammenhang zwischen klinischen Endpunkten mitPIK3CA-Mutationen und dem Mutationsstatus weiterer relevanterKrebsgene wird im Rahmen der Studie ebenfalls analyisiert.Die Postersession "Hämatologische Malignome - Leukämie,myelodysplastische Syndrome und Allotransplantation" stellt am 3.Juni 2019 zwischen 8:00 - 11:00 Uhr das Poster "CLI24-001:First-In-Human-Studie von SEL24/MEN1703, ein oral-dualer PIM/FLT3Kinase-Inhibitor, bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie" vor.Das Poster informiert über das Studiendesign der klinischenFIH-Studie DIAMOND-01 von SEL24/MEN1703 bei Patienten mit neudiagnostizierter akuter myeloischer Leukämie, rezidivierter akutermyeloischer Leukämie und primärrefraktärer akuter myeloischerLeukämie ohne verfügbare Therapiemöglichkeiten (NCT03008187). DasHauptziel der in den USA durchgeführten Studie ist es, die empfohlenePhase 2-Dosierung zu identifizieren. Menarini Ricerche möchte dieseStudie, die als erste einen dualen PIM/FLT3-Inhibitor bei AMLuntersucht, ungeachtet des FLT3-Mutationsstatus und mit demPotenzial, FLT3-Inhibitorresistenz zu überwinden, unbedingtvorstellen.Eine dritte Zusammenfassung wird von der ASCO als elektronischePublikation (mit der Abstraktspublikationsnummer e14726) zugänglichgemacht. Hierbei handelt es sich um die Ergebnisse der retrospektivenAuswertung einer CD205-Expression von Gewebeproben, die Patienten mitMammakarzinomen, Pankreasadenokarzinomen sowie Urothelialtumorenentstammen. CD205 ist das Zielantigen von MEN1309/OBT076, einhumanisierter IgG1-Antikörper gegen CD205, durch einen spaltbarenLinker mit DM4 verbunden. MEN1309/OBT076 befindet sich in Europa zurZeit in Phase 1 (CD205-SHUTTLE-Studie) und schließt Patienten ein,die von soliden Tumoren und Non-Hodgkin-Lymphomen (NCT03403725)betroffen sind. Eine weitere von OBT durchgeführte Phase 1-Studiewird in Kürze in den USA anlaufen.Die Ergebnisse dieser Untersuchung zur Zielverteilung werden fürdie Unterstützung der klinischen Prüfung von MEN1309/OBT076 beidiesen Tumortypen von Bedeutung sein.Menarini Ricerches Beitrag zur ASCO mit Daten, die mit dreiPräparaten unserer aktuellen Pipeline in Verbindung stehen,demonstriert Menarinis Engagement auf dem Gebiet der Onkologie sowiedie Verpflichtung des Unternehmens, neue Arzneimittel für Patientenmit schwierig zu behandelnden Krebsarten und schlechter Prognose zuentwickeln.Informationen zu MenariniDie Menarini Gruppe ist ein italienischens Pharmaunternehmen, dasauf einen Umsatz von 3,67 Milliarden Euro blickt und über 17.600Mitarbeiter verfügt. Menarini verfolgt seit jeher zwei strategischeZiele: Forschung und Internationalisierung. Das Unternehmen engagiertsich stark auf dem Gebiet der onkologischen Forschung undEntwicklung. Im Rahmen dieser Verpflichtung entwickelt Menarinimomentan vier neue Prüfpräparate für die Onkologie. Zwei dieserPräparate gehören zur Gruppe der Biologika, nämlich der monoklonaleAnti-CD157-Antikörper MEN1112/OBT357 sowie der toxinkonjugierteAnti-CD205-Antikörper MEN1309/OBT076. Bei den verbleibendenPräparaten handelt es sich um zwei Kleinmoleküle, den dualen PIM- undFLT3-Kinase-Inhibitor MEN1703 und den PI3K-Inhibitor MEN1611, diesich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung verschiedenerhämatologischer und/oder fester Tumore befinden. Darüber hinaus hatMenarini kürzlich eine Lizenzvereinbarung für ein Kleinmolekülunterzeichnet. Es handelt sich hierbei um Pracinostat, ein Inhibitorvon Histone Deacetylase der Klassen I, II, und IV für die Behandlungvon Patienten mit Bluterkrankungen. Menarini ist auf den wichtigstenTherapiegebieten mit Produkten für Kardiologie, Gastroenterologie,Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen undAnalgesie vertreten.Mit 16 Produktionsstätten und sieben Forschungs- undEntwicklungszentren blickt die Menarini Gruppe auf eine starkePräsenz in ganz Europa, Asien, Afrika sowie Mittel- und Südamerika.Menarinis Produkte sind weltweit in 136 Ländern erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter www.menarini.com.Logo:http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpgPressekontakt:Annamaria Coscarella Ph.D.Via Tito Speri1000071 POMEZIA (Roma)Tel.: +39-0691184437E-Mail: acoscarella@menarini-ricerche.itOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell