Menarini Ricerche gibt Veröffentlichung von vorklinischen Daten des First-in-Class Antikörper-Wirkstoff-Konjugats MEN1309/OBT076 bekannt, das sich zurzeit in Phase I der klinischen Entwicklung befindet

Rom (ots/PRNewswire) - Menarini Ricerche gab heute dieVeröffentlichung der Ergebnisse einer nichtklinischen Studie bekannt,die die Charakterisierung des Anti-CD205Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC) MEN1309/Obt076 beschreibt. DieseErgebnisse sind erschienen in der Zeitschrift Molecular CancerTherapeutics (http://mct.aacrjournals.org/content/early/2019/06/21/1535-7163.MCT-18-0624).Die Studie zeigte, dass CD205, ein transmembranes Glycoprotein, ineiner Vielzahl solider Malignitäten robust ausgedrückt wird, wie etwain Tumoren der Bauchspeicheldrüse oder der Blase sowie in dreifachnegativem Brustkrebs (TNBC). Unter diesen Umständen zeigteMEN1309/Obt076 erhebliche Anti-Tumor-Aktivität in vitro. DieseErgebnisse wurden in vivo bestätigt, wo MEN1309/OBT076 eine potenteAnti-Tumor-Aktivität in TNBC, Xenotransplantaten derBauchspeicheldrüse oder der Blase sowie in PDX-Modellen vonPatientenproben demonstrierte, was zu dauerhaften Reaktionen undvollständiger Tumorregression führte."Diese nichtklinischen Daten zeigen die vielversprechendenAktivitäten von MEN1309/OBT076 in soliden Tumoren mit einerExpression von CD205 und unterstützen damit die klinische Entwicklungvon MEN1309, das in der Phase-I-SHUTTLE-Studie (NCT03403725)untersucht wird", sagte Monica Binaschi, PhD, Director of thePreclinical and Translational Sciences Department von MenariniRicerche. "Darüber hinaus bieten diese Ergebnisse eine starkeBegründung für ein Schlüsselelement der klinischenEntwicklungsstrategie von MEN1309/OBT076, repräsentiert durch diespezifische Ausrichtung auf Patienten mit Tumoren, die eineExpression von CD205 aufweisen, was durch eine entsprechende internentwickelte Prüfung bestätigt wird. Die veröffentlichte Studie stelltein Beispiel für eine fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeitzwischen akademischen Kompetenzzentren in der Krebsforschung und derIndustrie dar, an der sowohl Joaquin Arribas und sein Team am VallD'Hebron Institute of Oncology (VHIO) in Barcelona als auch unserePartner von Oxford BioTherapeutics (OBT) beteiligt sind."Über MEN1309/OBT076MEN1309/OBT076 ist ein ADC mit einem vollständigen menschlichenAntikörper, der auf CD205 abzielt, in Verbindung mit dem DM4-Toxin.MEN1309/OBT076 befindet sich in der Entwicklung für eine Reihe vonCD205-gesteuerten Tumoren.MEN1309/OBT076 wird derzeit in einer klinischen Studie für dieerstmalige Anwendung am Menschen an mehreren Zentren entwickelt,daunter große europäische Onkologiezentren in Italien, Spanien,Belgien und dem Vereinigten Königreich (NCT03403725), um dieAktivität des Antikörpers in der Behandlung von metastatischensoliden Krebsarten zu bewerten, darunter für Magenkrebs, dreifachnegativen Brustkrebs, Blasenkrebs und Bauspeicheldrüsenkrebs sowieNon-Hodgkin-Lymphom (NHL). Diese klinische Studie folgt einemPräzisionsonkologie-Ansatz, einer Schlüsselkomponente der Strategievon Menarini, bei dem nur Patienten rekrutiert werden, die positivauf die Expression des Therapieziels CD205 testen. Phase I derklinischen Studie mit steigender Dosierung beginnt in den USA in sehrerfahrenen akademischen Zentren unter der Sponsorenschaft von OBT.Über MenariniDie Menarini Group ist ein italienisches Pharmaunternehmen miteinem Umsatz von 3,667 Milliarden Euro und mehr als 17.600Mitarbeitern. Die Menarini Group verfolgt seit jeher zweistrategische Ziele: Forschung und Internationalisierung, und sieengagiert sich stark für die Krebsforschung und Entwicklung. ImRahmen dieses Engagements für Onkologie entwickelt Menarini vierinvestigative neue Krebsmedikamente. Zwei davon sind Biologika: einesist der monoklonale Antikörper Anti-CD157 MEN1112/OBT357, das andereist ein toxinkonjugierter Anti-CD205-Antikörper MEN1309/OBT076. Dieanderen zwei sind kleine Moleküle, der duale PIM- undFLT3-Kinase-Hemmer SEL24/MEN1703, und der PI3K-Hemmer MEN1611, in derklinischen Entwicklung für die Behandlung diverser hämatologischerund/oder solider Tumore. Darüber hinaus hat Menarini vor kurzem eineLizenzvereinbarung für ein kleines Molekül unterzeichnet, einenHiston-Deacetylase-Hemmer Klasse I, II und IV, Pracinostat, für dieBehandlung von Patienten mit hämatologischen Erkrankungen. DasEngagement der Menarini Group für Präzisionsonkologie wird auchunterstützt von den Technologien und Produkten von Menarini SiliconBiosystems, um seltene Zellen mit Einzelzellenpräzision zuerforschen. Die Integration ihrer Technologien CELLSEARCH® undDEPArray NxT bietet eine optimierte Lösung für die Aufzählung,Isolierung und molekulare Charakterisierung von zirkulierendenTumorzellen (CTCs) aus einem einfachen Bluttest in einer klinischenForschungsumgebung. Dies wird helfen, die klinische Verwendung unddie Korrelation von CTCs mit der Wirksamkeit spezifischer Therapienvoranzubringen.Menarini ist in den wichtigsten Therapiebereichen kommerziellaktiv, mit Produkten für Kardiologie, Gastroenterologie, Pneumologie,Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündung und Analgesie.Mit 16 Produktionsstätten und 7 Forschungs- undEntwicklungszentren verfügt die Menarini Group über eine starkePräsenz in Europa und Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika. DieProdukte von Menarini sind in 136 Ländern weltweit erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.menarini.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpgPressekontakt:Annamaria Coscarella Ph.D.Via Tito Speri1000071 POMEZIA (Roma)ItalienTel.: +390691184437Tel.: +390691184437E-Mail: acoscarella@menarini-ricerche.itOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell