Menarini Group gibt europäische Marktzulassung für Meropenem/Vaborbactam bekannt

Florenz, Italien -- Meropenem/Vaborbactam wurde am 20. November 2018 von derEU-Kommission für den klinischen Einsatz bei erwachsenen Patientenmit schwer behandelbaren Infektionen zugelassen.- Dies ist die erste Kombination aus Carbapenem und einemBetalaktamase-Hemmer, die für den klinischen Einsatz in Europazugelassen ist.Die Menarini Group traf vor Kurzem eine Vereinbarung mit MelintaTherapeutics zur Vermarktung von Meropenem/Vaborbactam in Europa, imAsien-Pazifik-Raum und in den GUS-Staaten.Pio Mei, Geschäftsführer der Gruppe, betont: "Die europäischeZulassung für Meropenem/Vaborbactam ist der erste große Erfolgunserer Partnerschaft mit Melinta. Damit untermauern wir dasEngagement der Menarini Group im Bereich Infektionskrankheiten sowieihre Beteiligung am Kampf gegen die Antibiotikaresistenz, in dem eindringender Lösungsbedarf besteht."Meropenem/Vaborbactam wurde ursprünglich von der FDA fürkomplizierte Harnwegsinfektionen zugelassen, einschließlichPyelonephritis, bei erwachsenen Patienten. Ausschlaggebend war dabeidie Schlüsselstudie TANGO I(https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673552).Bei der europäischen Zulassung wurden außerdem die Ergebnisse derTANGO II (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270406)-Studieberücksichtigt, der bisher größten Studie an Patienten mitCarbapenem-resistenten Enterobakterien-Infektionen (CRE). Aufgrundder Ergebnisse der Studie wurden die Anwendungsbereiche vonMeropenem/Vaborbactam erweitert. Neben rHWI (einschließlichPyelonephritis) sind diese Wirkstoffe jetzt auch für im Krankenhauserworbene, mit Beatmung verbundene bakterielle Pneumonie,komplizierte Infekte des Unterleibs und mit den vorgenannten Infekteneinhergehende Bakteriämie zugelassen.Vaborbactam ist ein starker First-in-Class-Inhibitor der Klasse A(einschließlich KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase) und KlasseC, Betalaktamasen. Es schützt Meropenem vor der Zersetzung durchSerin-Carbapenemasen und stellt damit dessen Wirksamkeit gegenCarbapenem-resistente Stämme wieder her.In der TANGO II(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270406)-Studie wurdeMeropenem/Vaborbactam als intravenöse Monotherapie eingesetzt underzielte im Vergleich mit der "besten verfügbaren Behandlungsmethode"eine höhere klinische Heilungsrate, eine geringere Sterblichkeit undweniger mit der Behandlung verbundene unerwünschte Ereignisse (z. B.Nephrotoxizität). Die höhere Heilungsrate war auch bei Patienten mitImmunschwäche statistisch signifikant, die normalerweise vonklinischen Studien ausgeschlossen werden.Die Ausbreitung von Carbapenem-Resistenz bei gramnegativenBakterien ist laut WHO und CDC eine ernsthafte und zunehmendeweltweite Bedrohung. CRE-Infektionen sind aufgrund der beschränktenTherapieoptionen mit hohen Sterblichkeitsraten sowie längerenKrankenhausaufenthalten und höheren Kosten verbunden. Laut denneuesten Daten (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30605-4/fulltext) vom Europäischen Netzwerk zurÜberwachung von Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe(EARS-Net) hat die Verbreitung invasiver CRE-Infekte besonders inbestimmten europäischen Ländern besorgniserregende Ausmaße erreicht.Die Raten für invasive Klebsiella-pneumoniae-Isolate (aus dem Blutund der Rückenmarksflüssigkeit) mit Carbapenem-Resistenz liegen inRumänien bei 31 %, in Italien bei 34 % und in Griechenland bei 67 %.In Anbetracht dieser Tatsachen könnte Meropenem/Vaborbactam einebahnbrechende Neuerung im Kampf gegen schwer behandelbaregramnegative Infektionen sein und eine Lösung für ein dringendesProblem in der Medizin im Zusammenhang mit antibiotikaresistentenEnterobakterien.Informationen zur Menarini GroupDie Menarini Group ist ein italienischer Pharmakonzern mit einemUmsatz von 3,6 Milliarden Euro und mehr als 17.000 Mitarbeitern.Menarini verfügt über 16 Produktionsstätten sowie 7 F&E-Zentren undhat eine engmaschige Präsenz in 136 Ländern.http://www.menarini.com