Die Menarini Group gibt ein Handelsabkommen für Vabomere, Orbactiv und Minocin in 68 Ländern bekannt

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -- Erweiterung des bestehenden Handels- und gemeinsamenEntwicklungsabkommens für Delafloxacin- festigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens aufInfektionskrankheitenDie Menarini Group, ein italienisches biopharmazeutischesUnternehmen, das in 136 Ländern weltweit präsent ist, und MelintaTherapeutics, ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich derEntdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von neuartigenAntibiotika zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionenverschrieben hat, haben ein Abkommen bekanntgegeben, wonach Menarinidie exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung vonMeropenem/Vaborbactam (in den USA als Vabomere[TM] vertrieben),Oritavancin (Orbactiv®) und Minocycline IV (Minocin IV®) in 68Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlichChina, Südkorea und Australien (ohne Japan), und in der Gemeinschaftunabhängiger Staaten (GUS) einschließlich Russlands, erwirbt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg )Dieses Abkommen baut auf dem bestehenden Abkommen zwischen Melintaund Menarini - das 2017 bekanntgegeben wurde - über den Vertrieb unddie gemeinsame Entwicklung von Delafloxacin in den gleichen 68Märkten auf."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der Menarini Groupund den weltweiten Zugang zu unserem dynamischenAntibiotika-Portfolio deutlich zu verstärken", sagte Dan Wechsler,Präsident und CEO von Melinta."Wir bei Menarini begrüßen diese Gelegenheit, unsereZusammenarbeit mit Melinta fortzusetzen, was unsere Präsenz auf demMarkt für Infektionskrankheiten weiter stärken wird", erklärte PioMei, General Manager der Menarini Group. "Die Hinzufügung vonMeropenem/Vaborbactam, Oritavancin und Minocycline IV zu unseremaktuellen Portfolio verstärkt unsere hochwertigeAntibiotika-Plattform und unterstützt uns bei unserer Aufgabe mit demMotto "Infection in Focus", die auf die Bekämpfung lebensbedrohlicherbakterieller Krankheiten abzielt, die weltweit in besorgniserregendemMaß zunehmen."Der Zulassungsantrag für Meropenem/Vaborbactam wird derzeit vonder EMA geprüft. Am 20. September 2018 gab der Ausschuss fürHumanarzneimittel (https://www.ema.europa.eu/en/glossary/committee-medicinal-products-human-use) (CHMP)(https://www.ema.europa.eu/en/glossary/chmp) eine positiveStellungnahme ab und empfahl die Gewährung einer Zulassung(https://www.ema.europa.eu/en/glossary/marketing-authorisation) fürdas medizinische Produkt(https://www.ema.europa.eu/en/glossary/medicinal-product), das fürdie Behandlung von komplizierten Bauchhöhlen- undHarnwegsinfektionen, im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen,Bakteriämien in Verbindung mit diesen Infektionen und Infektionendurch aerobe gram-negative Organismen bestimmt ist, für die es nurbegrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Orbactiv, ein lang wirkendesLipoglykopeptid, wurde von der EMA für die Behandlung von Erwachsenenmit akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI)zugelassen, die durch anfällige, ausgewiesene gram-positive Bakterienverursacht werden. Dazu gehört auch das Bakterium Staphylococcusaureus (MRSA), das gegen Methicillin resistent ist.Über die Menarini GroupDie Menarini Group ist ein italienischer Pharmakonzern mit einemUmsatz von 3,6 Milliarden Euro und 17.029 Mitarbeitern. Menariniverfügt über 16 Produktionsstandorte und 7 F&E-Zentren und hat einestarke Präsenz in 136 Ländern.http://www.menarini.com