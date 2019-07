Menarini Group feiert Vorkämpfer des Fair Play

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Zwei Tage, die dem Sport undden höheren Werten des Fair Play gewidmet waren. Im vergangenen Julifand in Florenz Ausgabe XXIII^ des International Fair Play MenariniAward statt. Bei der jährlichen Veranstaltung werden Spitzensportlergeehrt, die sich einerseits durch brillante sportliche Erfolge undandererseits durch überragendes Fair Play verdient gemacht haben.Es wurden schon viele Spitzensportler für Fair Play ausgezeichnet.In diesem Jahr war die Liste aber besonders lang und die Preisträgerkamen aus allen möglichen Sportarten, beispielsweise der FußballerZico(A Lifetime for Sport Award), die Volleyballerin AndreaGiani(Special Prize Sustenium Energy and Heart Award), die OlympischeLäuferin Gabriela Szabo (Life Model Award) und die russischeTurnerin Svetlana Khorkina(Star of Sport Award) neben vielenweiteren.Der Pharmakonzern Menarini ist Titelsponsor des Fair Play Award.Darüber hinaus haben der engagierte Konzernchef Eric Cornutund dieengagierten Aktionäre und Mitglieder des Menarini-Vorstandes Luciaund Alberto Giovanni Aleotti entschieden, den Namen und die Missiondes Unternehmens mit dieser wichtigen Initiative zu verknüpfen."Als Sponsor des International Fair Play Menarini Award - eineinzigartiges Event in der Welt des Sports - möchte Menarini auf diehohen Werte des Sports aufmerksam machen. Auf dem Weg zum Erfolgwerden diese nicht selten übersehen", sagten Lucia und AlbertoGiovanni Aleotti, Mitglieder des Menarini-Vorstandes. "Menarinimöchte das ethische Auftreten dieser sportlichen Vorkämpfer feiern inder Hoffnung, dass sie wiederum jungen Sportlerinnen und Sportlernals Vorbild dienen - nicht nur beim Sport, sondern im alltäglichenLeben."Die vollständige Liste der Gewinner der Ausgabe XXIII^ desInternational Fair Play Menarini Award finden Sie hier:https://www.menarini.com/Home/Menarini-News/Fair-Play-Menarini-International-Awards/Fair-Play-Menarini-International-Awards-2019Informationen zur Menarini GroupDie Menarini Group ist ein italienisches Pharmaunternehmen miteinem Umsatz von 3,667 Milliarden Euro und mehr als 17.600Mitarbeitern. Mit 16 Produktionsstätten und 7 Forschungs- undEntwicklungszentren verfügt Menarini über eine starke Präsenz in 136Ländern.www.menarini.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946941/Menarini_Award.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946942/Menarini_Award.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946943/Menarini_Award.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/946944/Menarini_Group_Logo.jpgPressekontakt:Valeria Speroni CardiLorenza Sbroma TomaroMenarini Press OfficeVia dei Sette Santi 3+39 055 5680621ufficiostampa@menarini.itOriginal-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuell