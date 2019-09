Menarini: Elcin Barker Ergun wird Group CEO

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Der Vorstand hat Frau ElcinBarker Ergun als CEO der Menarini Group berufen."Elcin Barker Ergun ist die ideale Verstärkung des Menarini-Teams,um die Wachstumsstrategie bezüglich Märkte und Therapiebereichevoranzutreiben", kommentierte Eric Cornut, Chairman von Menarini.Elcin Barker Ergun: "Menarini ist ein Unternehmen, dasinternational für seine Marktdynamik und Patientenorientierungbewundert wird. Für mich ist es eine Ehre, zu Menarini zu stoßen undan der Umsetzung neuer Geschäftsperspektiven und Weiterverfolgungunserer Globalisierungsstrategie mitzuarbeiten."Lucia and Alberto Giovanni Aleotti kommentierten: "Mit demEintritt von Elcin Barker Ergun schließt sich der Kreis, den wir voreinigen Jahren mit dem Ziel initiiert haben, die Governance zustärken und das Unternehmen stärker auf dem internationalen Markt zupositionieren, um das Wachstum zu beschleunigen."Nach 8 Jahren im Technologiesektor im VK und in den Niederlandenwechselte Elcin Barker Ergun als Tochter-CFO bei Smithkline Beechamin die Pharmabranche. Anschließend war sie in der Healthcare-Spartevon Merck KGaA tätig, wo sie immer höhere Positionen mit globalerGeschäftsverantwortung bekleidete und in ihrer letzten Rolle als Headof New Business die F&E-Kollaborationen betreute.Elcin Barker Ergun hat mehr als 20 Jahre Erfahrung inFührungspositionen bei Pharmaunternehmen auf globaler, regionaler undlokaler Ebene mit Verantwortung für Handel, Finanzen und Innovation.In ihrer letzten Rolle war sie Head of New Business in derHealthcare-Sparte von Merck KGaA in Boston mit Verantwortung fürexterne Entwicklungsprojekte und Finanzierung verschiedenerInitiativen zur Schaffung neuer Geschäftsfelder. Vor dieser Zeitdiente sie als Executive Vice President, Head of Global Commercialbei Merck Serono mit Verantwortung für P&L von 4,5 Mrd. EUR und über5.000 Mitarbeiter. Ihre vorangegangene Position war Senior VicePresident, Head of Intercontinental Region, bestehend aus 69 Ländernim Nahen Osten, in Afrika, der Türkei und Russland/GUS.In ihrer früheren Berufslaufbahn diente Elcin Barker Ergun inverschiedenen Finanzfunktionen als Tochter-CFO bei CFO SmithklineBeecham und Tochter-CFO bei Honeywell. Nach 8 Jahren imTechnologiesektor im VK und in den Niederlanden wechselte sie in diePharmabranche. Elcin ist Ingenieurin mit einem MBA von INSEAD.Die Menarini Pharmaceutical Group mit Sitz in Florenz ist in 136Ländern weltweit präsent. Mehr als 17.600 Mitarbeiter erwirtschafteneinen Umsatz von 3.667 Mio. EUR. Mit 7 Zentren für Forschung undEntwicklung kommen Menarinis Produkte in den meisten wichtigenTherapiebereichen zum Einsatz, beispielsweise Kardiologie,Gastroenterologie, Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetes sowieentzündungshemmende und schmerzstillende Produkte. Die Gruppebetreibt 16 pharmazeutische Produktionsanlagen in Italien und imAusland, die pro Jahr über 585 Millionen Produktpackungen produzierenund vertreiben. Mit seiner Pharmaproduktion, die auf den höchstenQualitätsstandards basiert, leistet Menarini einen fortgesetztenBeitrag zur Gesundheit von Patienten auf der ganzen Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974825/Menarini_CEO.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/946944/Menarini_Group_Logo.jpgPressekontakt:Valeria Speroni CardiLorenza Sbroma TomaroMenarini Press OfficeVia dei Sette Santi 3+39 055 56801ufficiostampa@menarini.itOriginal-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuell