Düsseldorf (ots) - Am 12.09.2018 findet im Landtag Düsseldorf einfeierlicher Festakt zum Auslauf des Steinkohlebergbaues inDeutschland statt.Gefeiert wird die Geschichte des Bergbaues und die lange Traditionder Bergleute.Unstrittig ist, dass der Bergbau eine Grundlage deswirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands war. Erwiesen ist aber auch,dass in den letzten Jahrzehnten der Bergbau von Bund und Ländern mitMilliardenbeträgen subventioniert wurde. Der Steinkohlenbergbau wareiner der größten Empfänger staatlicher Finanzhilfen in derGeschichte Deutschlands. 2018 laufen diese Subventionen aus, derSteinkohlebergbau endet in Deutschland.Kein Bergmann fällt ins Bergfreie. Der sozialverträgliche Ausstiegaus der Kohle der Bergleute ist gesichert.Bedauerlicherweise ist den vom Bergbau betroffenen Menschen undKommunen nie die gleiche Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrergesundheitlichen und Vermögensschädigung zuteil geworden.Menschen und Kommunen in den Bergbauregionen werden aber weit überdas Ende des aktiven Steinkohlebergbaus dessen schädlicheNachwirkungen zu spüren und zu tragen haben. Mit dem Ende des aktivenSteinkohlebergbaus muss sich die politische Aufmerksamkeit deshalbder Abwendung weiterer Schäden für Mensch, Natur und Infrastruktur inden Bergbauregionen mit der gleichen Aufmerksamkeit widmen, wievorher dem Sozialschutz der Bergleute und der wirtschaftlichenFörderung des bergbaubetreibenden Unternehmens, der RAG.Dagegen mussten die vom Bergbau betroffenen Menschen und Kommunenfür die Wahrung ihre Rechte immer kämpfen. Das Berggesetz schütztedie RAG und die genehmigungsgebenden Bergbaubehörden stützten durchihre "Bergbau orientierte Genehmigungspraxis" den schädlichen,unwirtschaftlichen Bergbau. Die zahlreichen Verfahren derBergbaubetroffenen und Kommunen, an den höchsten Gerichten derBundesrepublik belegen diesen leidvollen, finanziell risikoreichenund aufwendigen Weg. Es war und ist ein Kampf David gegen Goliath!Mit der von der RAG geplanten Grubenflutung der deutschenBergwerke nimmt diese Auseinandersetzung eine neue Dimension an. Diedeutschen Steinkohlebergbauregionen stehen vor einer enormen,intergenerativen Aufgabe: Wie werden die Folgewirkungen des Bergbausfür Mensch, Umwelt, Infrastruktur und Gemeinwesen so bearbeitet, dassdie Menschen in intakten Strukturen und Gemeinwesen unbeschadet vonGesundheits-, Qualitäts- und Vermögenseinbußen leben können?Die Bergbaubetroffenen fordern ein Gesamtkonzept hinsichtlich derabsehbaren Folgeschäden durch, Radon - und Methanausgasungen,Hebungen, Senkungen, Tagesbrüche, bergbauinduzierte Erdbeben,Vernässungen, Überflutungen, Verunreinigung und Gefährdung desGrund- und Trinkwassers.Am 12.09.2018 werden die Bergbaubetroffenen im DüsseldorferLandtag ein entsprechendes Memorandum mit ihren Forderungenübergeben.Pressekontakt:Landesverband der Bergbaubetroffenen Saarland e.V.Frau Dr. Patricia Bauer+49 163 1580620pakbauer@t-online.dehttp://www.igab-saar.deAnsprechpartner Landespressekonferenz zum Thema am 11.9. 12:00hLandtag Düsseldorf (RaumD1E09):Ulrich Behrens Landesverband der Bergbaubetroffenen NRW+49 1772 990053lvbb-nrw@gmx.deOriginal-Content von: Landesverband der Bergbaubetroffenen Saar e.V., übermittelt durch news aktuell