"Memorandum of Understanding": Wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Marktöffnung Chinas für Geflügelfleisch (FOTO)

Berlin (ots) -Die intensiven Bemühungen des Zentralverbandes der DeutschenGeflügelwirtschaft e. V. (ZDG) um eine Öffnung des chinesischenMarktes für Geflügelfleisch und Geflügelgenetik aus Deutschlandtragen Früchte. Aktuell ist eine zehnköpfige chinesischeWirtschaftsdelegation mit Vertretern der "Chinese Broiler Alliance"(CBA) zu Gast in Deutschland, um sich vor Ort über die hohenStandards der deutschen Geflügelfleischerzeuger bei den ThemenAntibiotikareduzierung, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit zuinformieren. Höhepunkt des Delegationsbesuchs: Im Beisein desParlamentarischen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtel habenZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke und Yin Chengwen als Vertreter derchinesischen Seite am Montagabend im Bundesministerium für Ernährungund Landwirtschaft (BMEL) ein "Memorandum of Understanding"unter-zeichnet. "Diese bilaterale Vereinbarung wird getragen vonPartnerschaft und Vertrauen und ist damit eine hervorragendeGrundlage für eine in Zukunft noch engere Zusammenarbeit", betontRipke die Bedeutung des Memorandums. Das angestrebteVeterinärabkommen zwischen Deutschland und China als Voraussetzungfür eine Marktöffnung für Geflügelfleisch und Geflügelgenetik rücktmit diesem Bekenntnis zu einer künftigen Kooperation noch einmaldeutlich näher. In diesem Zusammenhang dankt Ripke ausdrücklichBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihremStaatssekretär Hans-Joachim Fuchtel für ihre tatkräftigeUnterstützung auf dem langen Weg zu einem Veterinärabkommen. Sowerden Spitzenvertreter der deutschen GeflügelwirtschaftStaatssekretär Fuchtel bei seiner anstehenden Reise Ende April nachChina begleiten.In den vergangenen Jahren hat der ZDG kontinuierlich einenintensiven fachlichen Austausch mit den zuständigen chinesischenWirtschaftsverbänden gepflegt, konkret mit der "Chinese BroilerAlliance" (CBA) mit Präsident Li Jinghui an der Spitze. "Dieserregelmäßige Austausch ist für beide Seiten ein Gewinn", betontZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke. "CBA und ZDG können mit vereintenKräften und ihrem einmaligen Unternehmer- und Expertenpool gemeinsamentscheidenden Einfluss nehmen auf innovative und nachhaltigeEntwicklungen zwischen ihren Regierungen und in der Welt.Antibiotikareduzierung, Tierschutz, Lebensmittelsicherheit und derweltweite Kampf gegen die Geflügelpest sind hier wichtige Beispiele."Bei ihrem jetzigen Besuch haben die chinesischen Wirtschaftsvertreterunter anderem einen modernen Hähnchenmastbetrieb besucht und imGespräch mit Spitzenvertretern der Unternehmen der deutschenSchlachtgeflügelwirtschaft den Austausch zu aktuellen Themen gesucht.Begleitet wurde der Besuch von Shen Liping, einer hochrangigenVertreterin der Wirtschafts- und Handelsabteilung der chinesischenBotschaft in Deutschland.Das angestrebte Veterinärabkommen zwischen Deutschland und Chinawürde den Weg Richtung Export öffnen und wäre so ein wichtigerBeitrag zur Zukunftssicherung und Nachhaltigkeit der innovativendeutschen Geflügelwirtschaft. Anders als die Mitteleuropäer essen diechinesischen Verbraucher nämlich vom Hähnchen auch die Flügel undFüße, die hier in Deutschland keine Nachfrage finden und zu Tiermehlverarbeitet werden müssen. "Das ist nichts anderes alsLebensmittelverschwendung, die wir nicht weiter verantworten wollen -auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, die Ernährung derwachsenden Weltbevölkerung nachhaltig und langfristig zu sichern",erklärt Ripke. In diesem Zusammenhang kommt auch der kontinuierlichenPflege der deutsch-chinesischen Partnerschaft durch dieBundesregierung in Fragen der Ernährungswirtschaft zukunftsweisendeund friedenssichernde Bedeutung zu. "Dabei sagen wir als ZDG derBundesministerin unsere volle Unterstützung zu", so Ripke.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell