Memblaze bringt neue NVMe SSD für grüne Rechenzentren auf den Markt

Beijing (ots/PRNewswire) - Beijing Memblaze Technology Co., Ltd.hat die hochleistungsfähige NVMe SSD-Serien PBlaze5 910/916 und510/516 mit niedrigem Energieverbrauch neu veröffentlicht. Die Seriensetzen die 64-schichtige 3D-NAND für Unternehmenslevel ein undunterstützen das NVMe-Standardprotokoll mit einer Nutzerkapazität vonbis zu 15,36 TB.Die PBlaze5 910/916-Serie mit NVMe SSD bietet 6 GB/s sequenzielleLese-Bandbreite, 1 Million IOPS Lese-Performance und eineLese-/Schreiblatenzzeit von 89/11 Mikrosekunden. Mit dieserHochleistung, durch die sich alle Produkte der PBlaze-Serieauszeichnen, glänzt die PBlaze5 910/916-Serie mit fortschrittlichstenFunktionen wie High-Speed-TRIM und Multipler-Namensraum, mit höhererQoS und besserer Flexibilität.Die Serie PBlaze5 910/916 weist großartige Verbesserungen imVerhältnis Performance-zu-Power (PPR) auf und erreicht eine zufälligeLese-/Schreib-IOPS pro Watt von bis zu 70 k/18 k und einesequenzielle Lese-/Schreibbandbreite pro Watt von bis zu 388/212MB/s. Bei typischer Auslastung im Betrieb liegt das PPR der SeriePBlaze5 910/916 um 30 % bis 40 % höher als das der Serie PBlaze5700/900. Außerdem können Anwender den Energieverbrauch der SeriePBlaze5 910/916 je nach Bedarf auf 1 Watt-Level von 10 W auf 25 Winnerhalb von 1 ms festsetzen.Die NVMe SSD-Serie PBlaze5 510/516 der 2,5 Zoll-Größe mit einerDicke von 15 mm und 7 mm verfügen beide über die U.2-Schnittstelleund können 540K IOPS und 3,2 GB/s Bandbreite bieten. Das Produkt hateine typische Last-Leistungsaufnahme von 10 W und eineLeerlauf-Leistungsaufnahme von 4 W und erlaubt die Kontrolle derLeistungsaufnahme auf Watt-Level.Da die Serie PBlaze5 510/516 für die duale Port-Funktion zurVerfügung steht, können alle Arten von Speichersystemen und -lösungenmit Hochverfügbarkeit unterstützt werden. Darüber hinaus besitzt dieNVMe SSD-Serie PBlaze5 510/516 viele Kerntechnologien, darunterLDPC-Fehlerkorrektur, vollständiger Schutz des Datenpfads,Netzausfallsicherung und Hot-Plugging, was die hohe Zuverlässigkeit,hohe Verfügbarkeit und Datensicherheit auf dem Gerät gewährleistet."NVMe SSD-basierte AFA gibt ihr Debüt, denn die NVMe SSD werdenimmer ausgereifter. Die NVMe SSD der neuen Generation sind aufperfekte Performance und hohe Zuverlässigkeit ausgelegt, wobei PPRund Energieverbrauch im Mittelpunkt stehen, um den Anforderungen anNVMe-Speichersystemen vollständig gerecht zu werden", sagte TangZhibo, CEO von Memblaze.Informationen zu MemblazeMemblaze ist ein Technologieunternehmen, das sich im Bereich F&Eund Vertrieb von hoch zuverlässigen und hochleistungsfähigen NVMe SSDfür die Unternehmensebene engagiert. Die PBlaze-Serie mit NVMe SSDwird umfassend eingesetzt, u. a. in Datenbanken, Virtualisierung,Cloud-Computing, HFT, Suchmaschinen und anderen Szenarien. Memblazehat über 600 Unternehmenskunden wie Alibaba, Baidu, JD und QingCloudgewonnen und baut enge Kooperationsbeziehungen mit Microsemi, Micron,Toshiba, Dell, Inspur, Sugon, VMware, Toyou etc. auf.