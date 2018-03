Melrose hat bei geplanter GKN-Übernahme Mehrheit der Aktionäre hinter sich

Weitere Suchergebnisse zu "GKN":

LONDON (dpa-AFX) - Die auf Industriekonzerne spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Melrose hat im Ringen um die Übernahme des Luftfahrt- und Autozulieferers GKN ihr Mindesziel erreicht.



Etwa 52,43 Prozent des Aktienkapitals von GKN hatte bis gegen Mittag zugestimmt, wie Melrose am Donnerstagnachmittag in London mitteilte. Die GKN-Aktien schnellten daraufhin um mehr als 7 Prozent nach oben.

Melrose hatte die Mindestannahmeschwelle zuletzt auf 50 Prozent plus eine GKN-Aktie gesenkt, nachdem ursprünglich eine Mehrheit von 90 Prozent angestrebt worden war. Die Offerte liegt bei rund 8 Milliarden britische Pfund (5,71 Mrd Euro). Melrose will auch bis zu rund eine Milliarde Pfund in den GKN-Pensionsfonds zuschießen.

Das GKN-Management hatte sich gegen die Übernahme gewehrt und wollte den Konzern aufspalten. Die Autoteilesparte sollte vom US-Konzern Dana übernommen werden.