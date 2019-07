Melrose: Was soll das denn werden?

Der Kurs der Aktie Melrose steht am 03.07.2019, 14:54 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 18 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Melrose entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Melrose. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Melrose mit einem Wert von 38,91 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 23,47 , womit sich ein Abstand von 66 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Melrose hat mit einer Dividendenrendite von 1,9 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,79%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -0,89. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Melrose-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.