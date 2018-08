Melrose Industries: Ist das noch normal?

An der Börse London notiert die Aktie Melrose Industries am 15.08.2018, 07:49 Uhr, mit dem Kurs von 218,63 GBP. Die Aktie der Melrose Industries wird dem Segment "Schwere elektrische Ausrüstung" zugeordnet.

Wie Melrose Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Melrose Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,94 % und somit 0,05 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,89 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Melrose Industries-Aktie ein Durchschnitt von 220,42 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 218,7 GBP (-0,78 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (219,43 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,33 Prozent), somit erhält die Melrose Industries-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Melrose Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Melrose Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Melrose Industries vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (255 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 218,7 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Melrose Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.