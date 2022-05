Melnyk ruft zum Boykott gegen russische Schiffe und Ladungen auf

ROSTOCK (dts Nachrichtenagentur) - Inmitten der Debatte über ein Ölembargo gegen Russland hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, die Arbeiter im Hafen von Rostock dazu aufgefordert, einen dort ankernden Tanker mit Erdölprodukten aus Russland nicht zu entladen. "Ich rufe die Ampel-Regierung, alle Landesregierungen sowie alle deutschen Häfen auf, sämtliche russischen Schiffe oder Schiffe mit russischer Ladung - vor allem Öltanker - zu boykottieren", sagte Melnyk dem "Spiegel". Der Öl- und Chemikalientanker "Advantage Point" liegt seit Samstag im Rostocker Hafen.

Zwei Tage zuvor hatte er den russischen Ölverladehafen Primorsk verlassen. Wie der "Spiegel" berichtet, transportiert er Erdöldestillate und soll am Montag oder Dienstag entladen werden. "An die Hafenarbeiter in Rostock und in anderen deutschen Häfen möchte ich ganz besonders appellieren, die Entladung von russischen Gütern zu blockieren. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, die russische Kriegsmaschinerie ins Herz zu treffen und den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine schneller zu stoppen", sagte Melnyk. Der Hafen in Rostock ist wichtig für die Versorgung der beiden einzigen ostdeutschen Großraffinerien in Schwedt (Brandenburg) und Leuna (Sachsen-Anhalt) mit Rohöl und Vorprodukten wie dem Destillat Gasöl. Daraus wird Diesel und Heizöl gewonnen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur