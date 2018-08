Melitta wird globaler Partner von Manchester United

Minden (ots) - Die Melitta Unternehmensgruppe und der englischeRekordmeister Manchester United haben eine Erweiterung ihrermehrjährigen Partnerschaft vereinbart. Melitta reiht sich ab sofortals offizieller Kaffee-Partner in die Riege der globalen Partner desKlubs ein, um mit den 659 Millionen Fans des Traditionsvereins aufder ganzen Welt über diverse Kommunikations- und Marketingaktivitätennoch intensiver in Kontakt zu treten. Die sehr positiven Kennzahlenaus dem ersten Jahr der exklusiven Partnerschaft, die sich auf dasVereinigte Königreich, Irland und Deutschland fokussierte, haben dasgroße Potential der Zusammenarbeit für beide Seiten bestätigt.Diese geht bewusst über eine klassische Sponsoring-Partnerschaftweit hinaus. Neben der medialen Präsenz und zahlreichen Rechten undLeistungen, die Melitta auf eigenen Plattformen aktiviert, zeigt sichdie enge Partnerschaft insbesondere im Stadion Old Trafford, derHeimspielstätte von Manchester United. In diesem wurden über 200vollautomatische Melitta Kaffeeautomaten und -maschinen innerhalb derExecutive Club Boxes und Bewirtungsbereiche aufgestellt. Außerdemwurde das Red Café, in dem Melitta Produkte angeboten werden, vonMelitta komplett umgestaltet. Damit kommen fast eine halbe MillionMenschen, die jährlich das Old Trafford besuchen, in den Genuss derbesonderen Kaffeespezialitäten von Melitta."Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem dererfolgreichsten Fußballklubs der Welt hat bereits nach wenigenMonaten Ergebnisse geliefert, die unsere Erwartungen bei weitemübertroffen haben. Wir können die Leistungsfähigkeit unserer Produktein einer der traditionsreichsten Fußballarenen unter echtenWettkampfbedingungen unter Beweis stellen - und die Resonanz daraufist großartig," resümiert Volker Stühmeier, Mitglied derUnternehmensleitung von Melitta, das erste Jahr der Partnerschaft."Vorrangig die Fans, VIP-Gäste und Besucher in Old Trafford, aberauch die Mitarbeiter und Spieler von Manchester United sindbegeistert von der Melitta Kaffeequalität und den Projekten undAktivitäten, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Und für unsere Kundenund Partner ist Old Trafford ein Showcase der Extraklasse, wo wirtagtäglich - auch wenn der Ball nicht rollt - unsere Expertise fürdie professionelle Heißgetränkezubereitung in der Individual- undSystemgastronomie präsentieren können."Richard Arnold, Manchester United's Group Managing Director,kommentiert: "Manchester United legt großen Wert darauf denStadionbesuch in Old Trafford für unsere Fans zu einemunvergleichlichen Erlebnis werden zu lassen. Melitta hat vom erstenTag an bewiesen, dass sie dazu einen großen Beitrag leisten können,indem sie exzellenten Kaffee und Premium-Service bieten - für unserebis zu 7,500 VIP-Gäste an Spieltagen und für ZehntausendeStadionbesucher außerhalb der Spieltage, die im Red Café supported byMelitta verwöhnt werden.Die Zahlen sprechen dabei für sich: An Spieltagen ist derKaffee-Konsum in unseren Logen und Hospitality Bewirtungsbereichen um46% gegenüber der Vorsaison angestiegen. Das zeigt, wie sehr unsereGäste die Melitta Kaffeespezialitäten in unserem Stadion genießen.Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir mit dieser besonderenPartnerschaft nun auch weltweit unsere Fans begeistern werden."Über Manchester United und MelittaManchester UnitedManchester United ist eines der populärsten und erfolgreichstenSportteams der Welt, in der beim Publikum beliebtesten Sportart:Fußball. Während der 140-jährigen Vereinsgeschichte hat der Club 66Trophäen gewonnen. Manchester United ist eine der führendenSportmarken mit über 650 Millionen Anhängern aus der ganzen Welt. Diegroße und leidenschaftliche Fangemeinde bildet eine weltweitePlattform für Manchester United, über die bedeutende Einnahmen ausverschiedenen Quellen, wie Sponsoring, Merchandising,Produktlizenzen, TV- und Onlinevermarktung, Ticketing und Cateringerzielt werden.Melitta UnternehmensgruppeMelitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe inFamilienbesitz, die in 2019 ihr 111-jähriges Firmenjubiläum feiert.Melitta ist ein Hersteller von Markenprodukten für Kaffeegenuss, fürdie Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie für dieSauberkeit im Haushalt. Darüber hinaus produziert MelittaSpezialpapiere für die Tapetenindustrie und industrielle Folien fürdie Verpackung von Lebensmitteln. In den Märkten, in denen Melittapräsent ist, ist Melitta mit seinen Markenartikeln Markt- undQualitätsführer oder strebt diese Position an.Melitta Europa - Geschäftsbereich KaffeezubereitungDer Unternehmensbereich Melitta Europa - GeschäftsbereichKaffeezubereitung - entwickelt, produziert und vermarktet unter derMarke Melitta® Qualitätsprodukte für das Brühen von Filterkaffee wiez. B. Filtertüten®, Handfilter, Filterkaffeemaschinen, Kaffeemühlenund Wasserkocher sowie Kaffeevollautomaten für die Zubereitung vonKaffeespezialitäten zuhause. Abgerundet wird das Sortiment durchTeefilterprodukte unter der Marke Cilia®.Melitta Europa - Geschäftsbereich KaffeeDer Unternehmensbereich Melitta Europa - Geschäftsbereich Kaffee -verantwortet insbesondere das europäische Kaffeegeschäft von Melitta.Das Sortiment bietet für jeden Geschmack den passenden Kaffeegenuss:vom Filterkaffee über Instant Cappuccino und Ganze Bohnen fürKaffeevollautomaten bis hin zu Pad-Sortimenten für dieEinzeltassen-Zubereitung.Melitta Professional Coffee SolutionsMelitta Professional Coffee Solutions ist Spezialist für dieprofessionelle Heißgetränkezubereitung in der Individual- undSystemgastronomie. Kerngeschäfte sind Entwicklung, Herstellung undweltweiter Vertrieb von gewerblichen Vollautomaten fürKaffeespezialitäten und Filterkaffeemaschinen unter den MarkenMelitta® und Cafina® sowie der Technische Kundendienst und derVertrieb von Kaffee, Tee, Kakao und Zubehör.