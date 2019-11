Melitta® launcht drei neue Kaffeesorten / Melitta® erweitert sein Sortiment um zwei Filterkaffees und ein Ganze Bohnen Produkt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Bremen (ots) -Melitta® setzt neue Impulse im Markt und erweitert sein Sortiment um dreiNeuprodukte: 'Der Kräftige', 'Auslese Medium' und 'Auslese Ganze Bohnen'. DreiProdukte, die die unterschiedlichen Geschmacksvorlieben und Koffein-Wünsche derKonsumenten befriedigen. Mit dem neuen Filterkaffee 'Der Kräftige' nimmtMelitta® erstmals einen Kaffee der Stärke 5 ins Sortiment auf. Er versprichteinen intensiven, runden Geschmack ohne Bitterstoffe. 'Auslese Medium' bietetklassisch-kräftigen Geschmack bei 50 Prozent weniger Koffein. Mit demLine-Extender 'Auslese Ganze Bohnen' gibt es die kräftig-aromatische Röstung inder beliebten Melitta® Auslese Qualität nun auch als Ganze Bohnen. Alle dreiNeuprodukte tragen das Rainforest Alliance Certified[TM]- Siegel und sind seitSeptember 2019 im Handel erhältlich.Ob kräftig, intensiv oder weniger Koffein bei klassischem Geschmack - mit dendrei Neuprodukten erweitert Melitta sein Kaffeesortiment und geht damit auf diesteigende Nachfrage der Konsumenten nach individuellen Kaffee-Lösungen undZubereitungsarten ein. Erstmals bietet Melitta einen Filterkaffee der Stärke 5.'Der Kräftige' sorgt mit dunkel gerösteten Bohnen für volles Aroma, ohneBitterstoffe. Die Röstung 'Auslese Medium' verspricht vollen und kräftigenKaffeegenuss bei 50 Prozent weniger Koffein. Das Produkt richtet sich anVerbraucher, die nicht den vollen Koffeingehalt zu sich nehmen und trotzdemnicht auf den Genuss verzichten wollen. Die beliebte Melitta Auslese Qualitätgibt es von nun an auch als Ganze Bohnen: 'Auslese Ganze Bohnen' besticht durchkräftigen, charakterstarken Kaffeegenuss mit rundem Aroma. So lässt sich derbekannte Melitta Auslese Geschmack auch aus Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerkoder dem Vollautomaten genießen."Bei der Entwicklung von neuen Produkten haben wir immer die Bedürfnisse unsererKonsumenten im Blick. So sind in diesem Jahr die neuen Produkte, 'Der Kräftige','Auslese Medium' und 'Auslese Ganze Bohnen' entstanden. Auch bei der Benennungder Produkte haben wir überlegt, wie wir größtmögliche Klarheit schaffen können.Darum heißt beispielsweise der Filterkaffee der Stufe 5 auch einfach 'DerKräftige'", erläutert Andrea Mohr, Leitung Produktmanagement im GeschäftsbereichKaffee bei Melitta.Rainforest Alliance - nachhaltiger KaffeegenussAlle drei Neuprodukte enthalten mindestens 30 Prozent zertifizierten Kaffee undtragen somit das Rainforest Alliance Certified[TM]-Siegel. Mit diesem Siegelwerden das ökologische Verantwortungsbewusstsein, die soziale Gerechtigkeit unddie wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Erzeugergemeinschaften und Farmenunterstützt.Über MelittaMelitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur inDeutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Die wesentlichenAufgaben liegen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb vonMarkenprodukten für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung vonLebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Seit 111 Jahren kombiniertMelitta Tradition und Moderne gekonnt und ist überall zuhause. MehrInformationen unter www.melitta-group.com oder www.111jahremelitta.de.Die Kaffee-Marke Melitta® steht in mehr als 40 Ländern für Kaffee-Genuss am Pulsder Zeit und revolutionierte die Zubereitung des beliebten Heißgetränks mit derErfindung der Kaffeefiltration mit Papier im Jahr 1908 und dem ersten filterfeingemahlenen und vakuumverpackten Kaffee 1962. Der Geschäftsbereich Kaffee derMelitta Europa GmbH & Co. KG ist einer der umsatzstärksten Bereiche innerhalbder Melitta Gruppe. Im deutschen Kaffeemarkt gehört Melitta® zu den führendenMarken. Das Melitta® Sortiment hat für jeden Geschmack den passendenKaffeegenuss zu bieten: vom Filterkaffee über Instant-Cappuccino und GanzeBohnen für Kaffee-Vollautomaten bis hin zu Pad-Sortimenten für dieEinzeltassen-Zubereitung.Weitere Informationen auf der Website: www.melitta.deEntdecken Sie auch die Melitta Social-Media-Kanäle:Facebook: https://www.facebook.com/MelittaInstagram: https://www.instagram.com/melitta_deutschlandPressekontakt:Melitta Europa GmbH & Co. KG- Geschäftsbereich Kaffee -Senior PR ManagerinIsabell EikelDortmunder Straße 128199 BremenTel.: 0421 5188-423E-Mail: isabell.eikel@melitta.deRPM - revolutions per minuteGesellschaft für Kommunikation mbHKatharina KalbChausseestrasse 8/E10115 BerlinTel.: +49 30 4000 66 74Fax: +49 30 4000 66 66E-Mail: melitta@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Melitta Europa GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell