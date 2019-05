Melitta® erweitert BellaCrema® Range um neue Sorte / BellaCrema® Intenso von Melitta mit starkem Aroma (FOTO)

Bremen (ots) -Mit dem BellaCrema® Intenso kommt die fünfte Sorte der etabliertenund erfolgreichen Ganze Bohne Range von Melitta in den Handel. In derbewährten BellaCrema® Qualität überzeugt der intensive Caffè Cremadurch sein einladendes, starkes Aroma. Der Melitta® BellaCrema®Intenso trägt das Siegel der Rainforest Alliance* und wurde aktuellinnerhalb des gesamten BellaCrema® Portfolios von der LebensmittelZeitung als 'Top Marke' in der Kategorie Röstkaffee Espresso/CaffèCrema ausgezeichnet.Ob morgens als Kick-Off oder nachmittags gegen das Mittagstief -mit seinem kräftigen Aroma aus 100 Prozent Arabica-Bohnen wirkt derBellaCrema® Intenso mitreißend und eignet sich ideal für dieZubereitung als Caffè Crema, Americano oder Milchkaffee.Dementsprechend wird das Neuprodukt auf der Stärkeskala bei 4eingeordnet. "Seit einiger Zeit erfreuen sich kräftige CaffèCrema-Varianten großer Beliebtheit bei den Ganze Bohne-Verwendern.Mit der Erweiterung unserer BellaCrema Range um unser NeuproduktIntenso erhöhen wir die Relevanz unseres Portfolios imWachstumssegment der intensiven Caffè Cremas", erzählt Andrea Mohr,Leiterin Produktmanagement im Geschäftsbereich Kaffee.Rainforest Alliance - nachhaltiger KaffeegenussWie auch bereits die BellaCrema Selection des Jahres 2019, enthältder BellaCrema Intenso mindestens 30 Prozent zertifizierten Kaffeeund trägt somit ebenfalls das Rainforest Alliance Certified-Siegel(RFA). Mit dem RFA-Siegel werden das ökologischeVerantwortungsbewusstsein, die soziale Gerechtigkeit und diewirtschaftliche Lebensfähigkeit von Erzeugergemeinschaften und Farmenunterstützt.*30 % Rainforest-Alliance-zertifizierter Kaffee enthalten.Die Einführung des neuen Produktes begleitet Melitta Kaffee mitverschiedenen Sampling- und Word-of-Mouth-Maßnahmen. Ebenso wird dasNeuprodukt in PoS-Aktionen integriert. "Damit möchten wir vor allemdie Konsumenten erreichen und gewinnen, die bevorzugt einenintensiven und kräftigen Caffè Crema trinken", so Markus Schwarz,Produktmanager Ganze Bohne, Geschäftsbereich Kaffee von Melitta.'Top Marke 2019'Mit der Top Marke prämiert das Fachmagazin Lebensmittel Zeitungdie 100 erfolgreichsten Marken 2019 in unterschiedlichen Kategorien.Melitta hat diese Auszeichnung in der Kategorie 'RöstkaffeeEspresso/Caffè Crema' gewonnen. Daher tragen alle BellaCremaProdukte, darunter auch die Sorte Intenso, das Siegel. Basis dieserAuszeichnung sind aktuelle GfK-Zahlen.Über MelittaMelitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einerüber 100-jährigen Tradition. Das Portfolio des Familienunternehmensmit Sitz in Minden umfasst verschiedene Marken aus den BereichenKaffeegenuss, Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowieSauberkeit im Haushalt. Über 4.000 Mitarbeiter arbeiten für dasUnternehmen, welches Tradition und Moderne gekonnt kombiniert.Die Kaffee-Marke Melitta® steht in mehr als 40 Ländern fürKaffee-Genuss am Puls der Zeit. Sie revolutionierte die Zubereitungdes beliebten Heißgetränks mit der Erfindung der Kaffeefiltration mitPapier im Jahr 1908 und dem ersten filterfein gemahlenen undvakuumverpackten Kaffee 1962. Der Geschäftsbereich Kaffee der MelittaEuropa GmbH & Co. KG ist einer der umsatzstärksten Bereiche innerhalbder Melitta Gruppe. Im deutschen Kaffeemarkt gehört Melitta® zu denführenden Marken. Das Melitta® Sortiment hat für jeden Geschmack denpassenden Kaffeegenuss zu bieten: vom Filterkaffee überInstant-Cappuccino und Ganze Bohnen für Kaffee-Vollautomaten bis hinzu Pad-Sortimenten für die Einzeltassen-Zubereitung.Weitere Informationen auf der Website: www.melitta.deEntdecken Sie auch die Melitta Social-Media-Kanäle:Facebook: https://www.facebook.com/MelittaInstagram: https://www.instagram.com/melitta_deutschlandPressekontakt:Sie haben Fragen zu Melitta oder benötigen druckfähiges Bildmaterial?Texte und Fotos stehen unter www.melitta-group.com für Sie bereit.Oder wenden Sie sich gerne an uns:Melitta Europa GmbH & Co. KG- Geschäftsbereich Kaffee -Senior PR ManagerinIsabell EikelDortmunder Straße 128199 BremenTel.: 0421 5188-423E-Mail: isabell.eikel@melitta.deRPM - revolutions per minuteGesellschaft für Kommunikation mbHKatharina KalbChausseestrasse 8/E10115 BerlinTel.: +49 30 4000 66 74Fax: +49 30 4000 66 66E-Mail: melitta@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Melitta Europa GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell