Melitta®: Es gibt immer ein Festival für richtig guten Kaffee / Aller guten Dinge sind drei - Melitta® startet in die dritte Festivalsaison (FOTO)

Bremen (ots) -Festivalsaison! Mit Friede, Freude, Beats & Bohne geht Melitta®wieder in den heißgeliebten Festivalsommer. Um Tage und Nächte aufden Outdoor Events durchzuhalten, ist eine Sache ganz besonderswichtig: Richtig guter Kaffee - dafür gibt es schließlich immer einenGrund. Für vier der größten und bekanntesten Festivals in ganzDeutschland hat sich Melitta® in diesem Jahr wieder vieleÜberraschungen ausgedacht. Beim Rock am Ring, Airbeat One, WackenOpen Air und Lollapalooza Berlin gibt es für Musikbegeisterte undFeierwütige immer etwas Neues zu entdecken. Natürlich immer ganzvorne mit dabei: Richtig gute Kaffeespezialitäten!Man spürt den Bass der Musik, steht inmitten tausender Menschen,bewegt sich zum Beat und die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt.Musik-Festivals sorgen für gute Laune, rauben einem jedochgleichzeitig auch oftmals den Schlaf. Melitta versorgt auch in diesemJahr die Besucher mit dem nötigen und leckeren Koffeinkick und istmit seinem gemütlichen Festival Wohnzimmer und jeweils zweiCoffeeBars auf vier der größten Festivals vertreten: Rock am Ring,Wacken Open Air, Airbeat One und Lollapalooza Berlin.So unterschiedlich die vier Festivals auch sind, die Lebensfreudebleibt dieselbe und der richtig gute Kaffee auch. Neben Fotoautomat,Kicker, WLAN oder Handy-Ladestationen stehen 2019 einigeBesonderheiten bei Melitta auf dem Programm: Mit Melitta in denLostopf: Tickets und Survival-Kits gewinnen! Vor den Festivalsverlost Melitta Tickets und "Festival-Survival Kits". Sie bestehenaus vielen nützlichen Gimmicks für das Durchhalten auf den Festivals:Darin zu finden sind unter anderem ein nachhaltiger MelittaCoffee-to-Go Becher aus Kork, eine gebrandete Melitta Bauchtasche mitBecherhalter, Ohropax, nachhaltige Zahnpasta, eine Lomo Kamera undeiniges mehr...Noch mehr Gewinne - mit Paula Kunkel und in JeansAls besonderes Special und streng limitiert, entwirftJeans-Künstlerin Paula Kunkel für Melitta absolute Must-Haves für denaufsehenerregenden Festivallook: "Festival-Kutten" aus Jeans, die siepassend für jeden Typen der vier Festivals designt. Zum Beispiel:Eine schwarze Heavy Metal-Kutte für das Wacken oder eine Jeanswesteim Boho-Style zum Lollapalooza Berlin - unverkennbar und It-Pieces!Wie man an diese Outfits kommt? Sie werden im Vorfeld desjeweiligen Festivals über die Presse und im Nachgang über die MelittaSocial-Media-Kanäle als exklusive Items verlost. Doch Melitta wärenicht Melitta, wenn das schon alles wäre. Auf den einzelnen Festivalswarten noch viele weitere Highlights auf die Besucher.Rock am Ring als Auftakt der Melitta Festivaltour 2019Das legendäre Rock am Ring läutet am 7. Juni den Auftakt derdiesjährigen Festivalsaison ein. Kein Festival ist so bekannt wie dasseit 1985 bestehende Musikfestival am Nürburgring. Genau neben demMelitta Festival Wohnzimmer platziert, bietet zum ersten Mal dieMelitta Karaoke-Stage den Gästen die Möglichkeit, ihre gesanglichenKünste unter Beweis zu stellen. Moderiert werden die Karaoke Singervon keinem Geringeren als Joe Hatchiban, der Karaoke-Ikone vomBerliner Mauerpark. Wer eine Pause von der ein oder anderenPerformance braucht, kann sich im gemütlichen Wohnzimmer bei einemherrlich duftenden Kaffee ausruhen. Hier vereinen sich besteKaffeequalität und ein Ort für eine Auszeit - ideal zum Entspannen,Genießen und Leute kennenlernen.Melitta geht unter die Haut auf dem Airbeat OneBekannt für seine elektronische Tanzmusik, findet das Airbeat Oneseit seinem Start im Jahr 2002 in Mecklenburg-Vorpommern statt. DasHighlight bei Melitta: Das Festival Wohnzimmer befindet sich direktauf dem Campingplatz und wird täglich mit einem vielfältigenDJ-Line-up bespielt. Und auch das diesjährige Motto des Festivals -"India" - wird aufgenommen. Um den Festivalgängern das indischeLebensgefühl hautnah erlebbar zu machen, bietet Melitta in seinemWohnzimmer individuelle Henna-Tattoos an. Die aromatischeKaffeeauszeit kann man sich währenddessen direkt vor Ort gönnen.Falls man dann, wach und verschönert, seinem Lieblingskünstler zeigenmöchte, was für ein großer Fan man ist, dann kommt die MelittaDIY-Station gerade richtig. Hier kann man Schilder und Fahnen bastelnund sie anschließend während des Konzerts seiner Bandentgegenstrecken.Das Yin und Yang der Festival-Szene: Wacken Open Air &Lollapalooza BerlinGegensätzlicher als diese zwei Festivals geht es fast gar nicht.Auf der einen Seite Heavy Metal, auf der anderen Seite Rock, Rap undDance. Richtig guten Kaffee braucht man auf beiden Festivals. Nebendem Melitta Festival Wohnzimmer und den Melitta CoffeeBars gibt eseiniges Neues zu entdecken: Mit der Aktion "Wear your favorite Song"können sich Fans des Wacken Open Airs die Audio-Frequenzen ihresLieblings-Songs auf kleine Plaketten lasern lassen und ihren Songanschließend an einer Kette immer bei sich tragen. Die Besucher desLollapalooza Berlin dürfen sich kreativ austoben: Eine DIY-Stationlädt dazu ein, seine ganz eigene Gymbag zu kreieren oder sich vonMake-Up Artists den passenden Festival-Look schminken zu lassen.Neben den festivalspezifischen Neuigkeiten warten noch weitereÜberraschungen auf die Besucher: Regenponchos, Sunvisor Caps, Sockenoder trendige Smartphone-Halterungen sind nur Beispiele, wie Melittaden Festivalbesuch zum unvergesslichen Ereignis macht.Friede, Freude, Beats & Bohne - die Melitta Festivaltour 2019.Weitere Informationen unter: www.melittafestivaltour.de Entdecken Sieauch die Melitta Social-Media-Kanäle: Facebook:https://www.facebook.com/Melitta Instagram:https://www.instagram.com/melitta_deutschlandBelegexemplar erbeten.Über MelittaMelitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zähltnicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigenFamilienunternehmen. Die wesentlichen Aufgaben liegen in derEntwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Markenprodukten fürden Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung vonLebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Seit 111 Jahrenkombiniert Melitta Tradition und Moderne gekonnt und ist überallzuhause. Mehr Informationen unter www.melitta-group.com oderwww.111jahremelitta.de.Die Kaffee-Marke Melitta® steht in mehr als 40 Ländern fürKaffee-Genuss am Puls der Zeit und revolutionierte die Zubereitungdes beliebten Heißgetränks mit der Erfindung der Kaffeefiltration mitPapier im Jahr 1908 und dem ersten filterfein gemahlenen undvakuumverpackten Kaffee 1962. Der Geschäftsbereich Kaffee der MelittaEuropa GmbH & Co. KG ist einer der umsatzstärksten Bereiche innerhalbder Melitta Gruppe. Im deutschen Kaffeemarkt gehört Melitta® zu denführenden Marken. Das Melitta® Sortiment hat für jeden Geschmack denpassenden Kaffeegenuss zu bieten: vom Filterkaffee überInstant-Cappuccino und Ganze Bohnen für Kaffee-Vollautomaten bis hinzu Pad-Sortimenten für die Einzeltassen-Zubereitung.Weitere Informationen unter: www.melittafestivaltour.deEntdecken Sie auch die Melitta Social-Media-Kanäle:Facebook: https://www.facebook.com/MelittaInstagram: https://www.instagram.com/melitta_deutschlandPressekontakt:Sie haben Fragen zu Melitta oder benötigen druckfähiges Bildmaterial?Texte und Fotos stehen unter www.melitta-group.com für Sie bereit.Oder wenden Sie sich gerne an uns:Melitta Europa GmbH & Co. Original-Content von: Melitta Europa GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell