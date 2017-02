Meldeportal-Mindestlohn des Zolls erfolgreich gestartet

Bonn (ots) - Das Meldeportal-Mindestlohn des Zolls zur Anmeldungvon nach Deutschland entsandten ausländischen Arbeitnehmern ist seitdem 1. Januar 2017 erfolgreich am Start. Arbeitnehmer, die aus demAusland entsandt werden, müssen in Deutschland Mindestlohn erhalten.Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, die Arbeitnehmer nach Deutschlandentsenden, müssen ihre Arbeitnehmer dem Zoll melden und versichern,dass sie die entsprechenden Arbeitsbedingungen einhalten. Seit Beginndes Jahres können diese Meldungen mit Hilfe desMeldeportal-Mindestlohn komfortabel und unkompliziert online abgebenwerden.Das Meldeportal-Mindestlohn steht in deutscher, englischer undfranzösischer Sprache zur Verfügung. Eine komfortable Menüführungermöglicht ein schnelles Ausfüllen der Formulare und eine sichereÜbermittlung an den Zoll.Das Meldeportal-Mindestlohn kann direkt überwww.meldeportal-mindestlohn.de oder über www.zoll.de in der Rubrik"Dienste und Datenbanken" aufgerufen werden.Seit dem 1. Januar 2015 hat grundsätzlich jede Arbeitnehmerin undjeder Arbeitnehmer Anspruch auf den allgemeinen Mindestlohn, seit 1.Januar 2017 von 8,84 Euro je Stunde. Daneben gibt es nochbranchenspezifische Mindestlöhne im Arbeitnehmer-Entsendegesetz undeine Lohnuntergrenze im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. DerZollverwaltung wurde die Kontrolle der Einhaltung sämtlicherMindestlohnregelungen übertragenPressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleKlaus SalzsiederTelefon: 0221/22255-3828pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell