Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte des Managements von Sibanye-Stillwater

Quelle: IRW Press

Johannesburg, 11. Juni 2021. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) teilt den Aktionären in Übereinstimmung mit den Abschnitten 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements ("die Listings Requirements") mit, dass Executive Directors und Prescribed Officers ("PO") der Gesellschaft Performance Shares verkauft haben, die am 1. März 2018 ("das Zuteilungsdatum") im Rahmen des The Sibanye ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung