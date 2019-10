Melcor Real Estate Investment Trust: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie Melcor Real Estate Investment Trust stehen per 26.10.2019, 00:31 Uhr 7.9 CAD zu Buche.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Melcor Real Estate Investment Trust entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Melcor Real Estate Investment Trust mit einer Rendite von 4,77 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,85 Prozent. Auch hier liegt Melcor Real Estate Investment Trust mit 2,08 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Melcor Real Estate Investment Trust-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Melcor Real Estate Investment Trust vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (7,75 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,87 CAD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Melcor Real Estate Investment Trust eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Melcor Real Estate Investment Trust auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Melcor Real Estate Investment Trust sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.